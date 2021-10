De esta manera afectaron los ‘trolls’ a Ed Sheeran

El cantante Ed Sheeran no suele prestar demasiada atención a lo que se dice de él en las redes sociales, de las que desaparece con frecuencia y especialmente tras poner fin a sus exitosas giras mundiales, pero eso no significa que de vez en cuando no sucumba a las críticas -e incluso a las burlas- que le han venido dirigiendo algunos internautas en relación con su peso.

Tanto es así, que el intérprete confesó en su nuevo documental que decidió ponerse manos a la obra para eliminar sus kilos de más debido, entre otras razones, a los comentarios recibidos al respecto en la esfera virtual.

«Nunca había tenido inseguridades en mi vida, pero cuando la gente empieza a señalarte algunos defectos, tu cerebro no puede parar de pensar en todo ello. Me imagino que todo procede de la propia inseguridad de quienes te atacan, se sienten mejor si pueden desviar la atención hacia los problemas de los demás», reflexionó el astro del pop para, justo a continuación, dar algunos detalles sobre sus hábitos alimenticios menos saludables.

«Mi problema es que iba mucho al pub, comía todo lo que me apetecía y lo regaba todo con bastantes pintas de cerveza. Y claro, luego no me ejercitaba para quemar todas esas calorías. Mis amigos siempre me llamaban Teddy ‘Dos Cenas’ porque no me privaba de nada. Y cuando estás de gira, raro es el día que no bebes porque siempre tienes visitas al final del concierto».

https://www.instagram.com/p/B3Z6lU8BKOp/