Demi Moore: por qué una de las mujeres más hermosas del mundo se sintió fea por años

A los 18 años se casó con el cantante Freddy Moore y tomó su apellido para probar suerte en Hollywood (su nombre real es Demetria Gene Guynes), pero, tras sus primeros trabajos, se volvió adicta a la cocaína, se obsesionó con su aspecto físico, entre otros problemas que la llevaron a tener una baja autoestima. Así fue la crisis de Demi Moore.

Tras divorciarse y rehabilitarse, la vida le sonrió en los 80 con una carrera en despegue y un nuevo matrimonio con Bruce Willis, con quien tuvo tres hijas.

En los 90, Ghost: La sombra del amor, Propuesta indecorosa y G.I. Jane, la convirtieron en la actriz mejor pagada del momento y obtuvo una cifra récord de 12 millones de dólares por la cinta Striptease. Luego puso todo en pausa.

Se retiró de las pantallas para dedicarse a su familia y no volvería al ojo público hasta su tercer matrimonio, esta vez con Ashton Kutcher, 15 años menor que ella.

Las crisis de Demi comenzó durante los primeros años de su carrera, en un emotivo discurso después de recibir el premio a la Mujer del Año por la Peggy Albrecht Friendly House en 218, dijo:

"Al comienzo de mi carrera entré en una espiral de autodestrucción en la que no importaba el éxito que tuviera, simplemente sentía que no era lo suficientemente buena. Pensaba que no tenía ningún valor y esa senda autodestructiva me llevó muy rápido a un punto crítico, a una crisis real”.