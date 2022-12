Demi Moore sube foto navideña con la esposa de su ex Bruce Willis y todos los hijos que tuvieron: "¡somos FAMILIA!"

En un acto por demostrar lo unidos que están Demi Moore y Bruce Willis, la actriz de Charlie's Angels compartió una fotografía con toda la familia extendida —y sí, salió abrazada de la ahora esposa de su ex esposo.

Demi Moore y Bruce Willis se unen en Navidad con la familia extendida

A través de su cuenta de Instagram, Demi Moore sorprendió a todos con una fotografía de ella, sus tres hijas y las dos hijas que tuvo Bruce Willis junto con su esposa Emma Heming —"Somos FAMILIA. ¡Alistándonos para el espíritu festivo!", escribió la actriz de 60 años.

En la imagen aparecen las 5 hijas de Bruce Willis que tuvo tanto con Demi Moore como con su segunda esposa, Emma: Rumer, Scout LaRue y Tallulah (con Demi), y Mabel Ray y Evelyn Penn (con Emma).

Emma Heming, la esposa 23 años menor que Bruce Willis, comentó en esta sorprendente foto: “¡fue una tarde muy divertida!". Esta no sería la primera vez que Moore y Willis conviven con sus respectivas familias como exesposos, pues tan solo en 2020 subieron una foto con varios de sus hijos durante la pandemia y usando las mismas pijamas; y aunque Emma no salió, también la comentó: “comprobado, no mucha gente puede ponerse ese color y que le quede bien. Están muy guapos, chicos”.

Bruce Willis convive con sus 5 hijas el mismo año en que le diagnosticaron afasia

Apenas en marzo 2022 se dio a conocer que Bruce Willis se retiró de la actuación por padecer afasia, un trastorno del lenguaje que puede afectar su estilo de vida. Pero en cuestiones personales, Bruce trata de disfrutar al máximo de su familia y de su faceta como papá, esposo y hasta exesposo.

Bruce y Demi tuvieron tres hijas: Rumer (34), Scout LaRue (31) y Tallulah Belle (28). Pero tras una década como esposos, terminaron la relación y el divorcio se concretó en el 2000, aunque continuaron como amigos. Tras divorciarse, el actor dijo a Rolling Stone, “tenemos tres hijas que seguiremos criando juntos, y probablemente estamos más cercanos que nunca”, ¡y vaya que fue verdad!

Pasaron los años, y Bruce Willis se casó con Emma Heming —entre ambos hay una diferencia de edad de 23 años—. Tienen dos hijas: Mabel Ray (10) y Evelyn Penn (8). El actor de Die Hard confesó a Closer Weekly, “no quiero jamás estar lejos de Emma, nunca, es la relación más particular que he tenido en mi vida”.

Hijas, esposa y exesposa compartieron el comunicado del trastorno de Willis, agradeciendo a todos sus seguidores el apoyo que han mostrado por años.