Detrás de cámaras con Belinda

Siempre en el ojo del huracán, Belinda llama la atención del público y los medios con cada paso que da. Y este año lo inicia con la portada de Vanidades, un proyecto que, confiesa, la tiene muy emocionada.

Además, gracias al lanzamiento de su nuevo sencillo “Un traguito”, en colaboración con el grupo español Lérica, reafirma su compromiso con la música, aunque, como revela en entrevista, todavía no ha llegado el momento de presentar una producción discográfica completa.

Con 6.6 millones de seguidores en Instagram, la también actriz comparte el gran momento por el que pasa a nivel personal, habla sobre su faceta como diseñadora de moda y se pronuncia a favor de hacer brillar a las mujeres gracias a su talento, dejando atrás los estereotipos de belleza establecidos por la sociedad. Asimismo, enfrenta con apertura los rumores que apuntan hacia su posible incursión en la política y confiesa que sí está abierta a formar su propia familia.

VANIDADES

Es la primera vez que protagonizas la portada de Vanidades, ¿qué significa para ti?

BELINDA

Me encuentro bastante emocionada. Deseaba ser parte de la publicación desde hace mucho tiempo, así que estoy feliz y agradecida con el equipo.

VA

Inicias el año con “Un traguito”, ¿cómo surgió esta colaboración con Lérica y qué otras sorpresas presentarás?

BE

Se trata de una melodía que pertenece al género urbano, pero tiene un aire muy diferente a lo que hoy día escuchamos. Me enamoré del tema al instante. Lérica está conformado por tres chavos españoles talentosos que sobresalen por su toque flamenco; crean unos beats bastante especiales para bailar. Me encantó trabajar con jóvenes con tantas ganas de crecer a nivel musical y crear un tema festivo para salir y olvidarse de los malos momentos, de las personas que nos hacen daño o del amor que ya no está.

Por: Ivonne de los Ríos / Foto: Alex Córdova / Video: Eder García