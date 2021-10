Dolly Parton bromea sobre sus retoques estéticos

La cantante Dolly Parton volvió a alardear del aspecto tan atractivo y jovial que luce a sus 73 años y, al igual que en ocasiones anteriores, no ha dudado en atribuir buena parte del mérito a los cirujanos plásticos que se han encargado de ayudarla a resistir los envites del paso del tiempo. Tanto es así, que en su última entrevista. la intérprete reconoció, incluso que algunos de ellos no han envejecido tan bien como ella debido al estrés de tener que lidiar con sus exigentes encargos.

«La verdad es que en mi caso no hay secreto alguno. La gente me dice: ‘Oh, te ves tan joven’. Y yo siempre contesto: ‘Sí, pero por desgracia mis cirujanos plásticos han envejecido muy mal por mi culpa’. Y siempre he reconocido que la clave reside en buena iluminación, buen maquillaje y un buen cirujano», bromeó la estrella de la música country a su paso por el programa de televisión This Morning.

Entre las numerosas intervenciones estéticas a las que se ha sometido en las últimas décadas, la propia artista quiso destacar en su entrevista los buenos resultados cosechados con sus implantes mamarios, el aumento de su mentón, su rinoplastia y los diversos liftings que han logrado que sus cejas se mantengan en su sitio y que su piel luzca tersa y suave.

Sin embargo, su lucha constante contra las imperfecciones y otros signos del envejecimiento poco tienen que ver con los más de 50 años de feliz matrimonio que vive junto al empresario y productor musical Carl Thomas Dean. Y es que, a juicio de la incombustible artista, es el particular sentido del humor que comparten los dos enamorados lo que les ha permitido forjar una convivencia prácticamente idílica.

«¿Sabes? Creo que lo mejor de todo es que somos muy parecidos y nuestro trato es recíproco. Nos respetamos, nos gustamos mucho y los dos estamos igual de locos. Siempre nos lo hemos pasado muy bien juntos. Nos reímos mucho y eso es lo que más valoro de todos nuestros años juntos. El próximo mes de mayo cumpliremos 53 años de matrimonio», se congratulaba hace solo una semana en conversación con el programa Good Morning Britain.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images