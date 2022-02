Drew Barrymore y su tormentosa relación con el alcohol (y cómo logró superarlo)

Drew Barrymore alcanzó la fama con su entrañable interpretación de Gertie en la película de E.T., el extraterrestre, desde entonces, la actriz se enfrentó a un mundo de drogas y alcohol, que ha logrado superar con éxito. Te contamos la historia de sus batallas.

Alcanzó la fama a los 7 años, pero a los 11 ya tenía problemas con el alcohol y a los 12 ya tenía una fuerte adicción con las drogas.

Pero la historia no termina con estos problemas, con tan solo 13 años de edad, la actriz intentó quitarse la vida y a los 14 decidió separarse legalmente de sus padres y alejarse de su tóxica relación.

A los 14, su madre Jaid, la envió a rehabilitación, Drew pasó 18 meses internada, fue en este lugar donde le recomendaron alejarse de sus padres.

"Fue una experiencia muy importante para mí. Fue muy aleccionador, muy tranquilo. Quizá fue necesario porque salí de allí como una persona más respetuosa. Mis padres no me habían enseñado eso y la vida no me había enseñado eso. Salí muy distinta, pero seguía siendo yo”.