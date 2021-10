Eddie Murphy hace unas raras declaraciones sobre sus 10 hijos

El pasado verano, Eddie Murphy anunció que se convertiría en padre por décima vez junto a la que sigue siendo su pareja durante los últimos siete años, Paige Butcher, y con quien dio la bienvenida a su primer retoño en común en 2016.

En la actualidad, el actor de 58 años, tiene un hijo de 30 y un bebé que acaba de celebrar su primer cumpleaños, y el resto de su sus hijos incluye a adolescentes que van desde los 12 a los 19 años y a cuatro veinteañeros.

La estrella de Hollywood rara vez habla de sus hijos y si lo hace se limita a afirmar que son todos «unos niños maravillosos», pero esta semana realizó unas raras declaraciones acerca de su familia numerosa en el programa de su buena amiga Ellen DeGeneres.

«A mí me parece normal, lo gracioso es la reacción de los demás. Los hombres me suelen mirar como si estuviera loco y se preguntan cuánto dinero me cuesta. Para las mujeres me parece que resulta una cualidad sexy, piensan que debo estar haciendo algo bien, que debo de estar forrado» bromeó.