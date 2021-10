Eduardo Verástegui, comprometido con la vida

El filme que ha traído de vuelta a Eduardo a nuestro país está generando distintas opiniones de público y críticos, pero el actor no se ha distanciado de su objetivo: poner en el foco una cuestión que para muchos es mejor no mencionar. Asimismo, ha mostrado tenacidad al defender su postura frente a la oposición, sin perder el temple o la esperanza. De ello platicamos con él, así como de su visión de la vida, el amor y su carrera.

VANIDADES

En los últimos años te has pronunciado a favor de la vida, ¿así surgió la idea del filme ‘Unplanned’?

EDUARDO VERÁSTEGUI

Surgió gracias a una serie de conferencias para crear un centro médico en Los Ángeles, destinado a mujeres que deseaban tener una alternativa al aborto. Fue allí que conocí a Abby Johnson, su historia me trastocó y quise involucrarme con su obra.

VA

¿Se trata del reto más grande en tu carrera?

EV

No. Sin embargo, sí es el proyecto más ambicioso, porque mi afán no es ser un gigante en taquilla, sino llevar un mensaje a la sociedad para reflexionar sobre el rumbo de la humanidad.

‘Unplanned’ es la historia de Abby Johnson, exdirectora de la clínica Planned Parenthood en Estados Unidos, quien estuvo involucrada en miles de abortos durante su cargo. Un día, su perspectiva cambia de rumbo tras presenciar una escena que la marca de por vida. (Foto: Getty Images)

VA

¿Qué alternativas consideras que existen para el aborto?

EV

En realidad, lo importante es ofrecer opciones de calidad que eleven el nivel de vida para tener una existencia longeva y placentera.

VA

Además de tener una postura provida, participas en causas filantrópicas, ¿cómo te hacen sentir y cuál es tu favorita?

EV

No podría escoger solo una, ¡hay tanto por hacer! Pero me siento feliz de apoyar a la comunidad hispana en Estados Unidos, además de luchar por la gente sin voz en mi país. Reconozco que es agotador ir de pueblo en pueblo, pero las causas valen la pena. Me importa dejar un mundo mejor del que heredé.

VA

Hoy día, ¿quiénes son tu fuente de inspiración?

EV

Admiro a quienes no se rinden y se mantienen fieles a sus valores. A mi madre y a mis hermanas, a las legisladoras que se han sumado a Unplanned y, desde luego, a Abby Johnson, personas de convicción y fortaleza.

VA

Ahora que mencionas a tu familia, ¿está entre tus planes formar una?

EV

¡Por supuesto! Me encantaría. Sería el más afortunado del mundo. Cuando veo a mis hermanas y a sus hijos, quiero vivirlo y formar hombres y mujeres de bien que retribuyan a su entorno con amor al prójimo.

VA

¿Estás enamorado? ¿Cuál es tu ideal de mujer?

EV

Estoy soltero, pero no descarto encontrar el amor. Mi debilidad son las mujeres hermosas, por dentro y por fuera. Deseo que quien llegue tenga valores afines, o sea capaz de aprender otras interpretaciones de la vida.

Está planeado que la cinta se proyecte a lo largo y an- cho del país. (Foto: Cortesía)

VA

¿Cuál crees que un día será tu legado?

EV

Llevar temas como el de Inesperado a las palestras públicas, que no se sepulten las buenas intenciones; nunca es tarde para despertar la conciencia. Y no peseguir el éxito superficial impuesto para dar lugar a la sensatez y cordura.

VA

¿Sientes que en algún momento te gustaría ejercer un cargo público?

EV

Platón decía: “Si me das la opción de gobernar una nación mediante el arte o la política, escogería el arte”, y coincido. La gente se sensibiliza más con imágenes que con frías estadísticas. Un ejemplo es esta cinta, que entretiene y toca un tema relevante.

VA

Además de continuar en la industria del cine, ¿te gustaría regresar a las telenovelas?

EV

Actualmente soy más selectivo con mis proyectos, ya no estoy dispuesto a trabajar en papeles que sean intrascendentes o arquetípicos.

VA

Uno de tus logros ha sido llegar a Hollywood, ¿qué fue lo mejor y lo peor de estar en la meca del cine?

EV

Es curioso, pero estando allí me di cuenta de todo lo que no quería ser; al participar en Chasing Papi e interpretar a un seductor latino, supe que no quería contribuir con roles estereotípicos que generan ideas erróneas sobre nuestra comunidad. Y ello se lo debo a mi dialogue coach Jazmin O’Donnell, una mujer brillante que solía hacerme preguntas que me sacaban de mi zona de confort. Por eso, cuando me ofrecieron la secuela, decliné. No obstante, Hollywood me mostró que es una industria muy disciplinada en la que solo los mejores perduran.

Eduardo Verástegui nos cuenta por qué decidió trabajar en

Unplanned.

Por: Carolina M.Payán / Foto: Instagram