El adorable regalo de Priyanka Chopra a Nick Jonas por su primer aniversario

En los últimos meses Priyanka Chopra había afirmado en varias ocasiones que pensaba tirar la casa por la ventana en su primer aniversario de casada con Nick Jonas y mantuvo su palabra, aunque no en el sentido que podría esperarse. La actriz no optó por el típico regalo carísimo de cara a una fecha tan especial, sino que prefirió arriesgar con algo más enternecedor y duradero, un nuevo cachorrito.

Este martes, el joven cantante se levantó con un inesperado invitado en su cama: un pequeño pastor alemán llamado Gio que ya cuenta con su propio perfil en Instagram.

«Pri llegó a casa esta mañana con la mejor sorpresa posible. Por favor, denle la bienvenida a nuestro nuevo cachorro @ginothegerman. No puedo parar de sonreír desde que me desperté y me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Gracias Priyanka«, escribió el artista en esa red social junto a un video que documenta como conoció por primera vez a su adorable mascota.

Salta a la vista que el momento no estaba preparado ni ensayado en vista de la cara de confusión y de dormido de Nick, que tardó varios segundos en percatarse de lo que estaba ocurriendo cuando su esposa le dio los buenos días para acto seguido poner a su lado un perrito adornado con un lazo blanco.

«Feliz casi-aniversario, cariño. Tu cara era un poema», escribió Priyanka en esa misma plataforma.

