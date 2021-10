El bochornoso video de Taylor Swift bajo los efectos de una anestesia

La cantante Taylor Swift protagonizó un divertido y algo surrealista momento junto al presentador Jimmy Fallon durante el paso de la intérprete por el programa nocturno The Tonight Show, en el que el también cómico no dudó en preguntarle sobre los resultados de su reciente visita al oftalmólogo para someterse a una intervención quirúrgica con láser: un procedimiento que la artista había decidido no hacer público y menos aún en televisión.

Secreto al descubierto

«¿Cómo te has enterado de eso? Sí lo hice, pero no suelo contarle esas cosas a la gente. Pero bueno, todo salió bien y la verdad es que veo mejor que nunca», le dirigió la artista a su interlocutor sin poder ocultar su sorpresa ante la filtración de semejante información.

«Puede que tu madre (Alison) haya grabado un video de la operación y nos lo haya pasado», respondió Fallon con una sonrisa maliciosa.

Todavía perpleja ante el regalo envenenado con el que su interlocutor se disponía a ‘agasajarla’, la estrella de la música trató de evitar a toda costa que el afamado cómico compartiera la citada grabación con millones de televidentes.

«¿Pero qué está ocurriendo aquí, qué vas a hacer?», repetía sin cesar antes de darse por vencida y asistir a una pequeña humillación pública en el espacio de la NBC.

«Este es el estreno mundial. Echen un vistazo a esto: Taylor Swift después de la operación. Estabas básicamente alucinando por culpa de una banana», explicó el presentador a modo de introducción para el impagable documento gráfico.

Confundida aún por los efectos de los medicamentos anestésicos, la diva de Nashville aparecía divagando sobre la pieza de fruta y perdiendo con frecuencia el hilo de su relato.

«A ver, evidentemente te dan pastillas bastante fuertes después de que tu ojo recibe el láser», intentaba justificarse Taylor sobre el comportamiento que exhibía en el video.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images