El día que Piqué le prometió a Shakira ganar la Copa Mundial para verla: "gané al amor de mi vida"

A todos nos encanta escuchar cómo inician las historias de amor, y la de Shakira y Piqué no fue una excepción. Hace más de 10 años comenzaba uno de los romances más queridos de su momento, el de la famosísima cantante y el galán jugador de fútbol. A la actualidad ya sabemos cómo está la situación: Piqué y Shakira se han separado a causa de una infidelidad del español con una jovencita de ahora 23 años, Clara Chía, y después de más de una década de relación y dos hijos, la famosa pareja se despidió.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Shakira y Piqué?

La colombiana tiene 45 años y el futbolista 35, por lo que entre los dos hay 10 años de diferencia que en su momento no tenía mayor importancia para ellos.

¿Cómo se conocieron Shakira y Piqué?

¿Recuerdas el video de Waka Waka, en el que apareció Piqué? Pues sí, esa fue técnicamente la primera vez que los dos coincidieron. Todo sucedió previo a Sudáfrica 2010, y el futbolista lo contó a L'Esportiu (vía Norte Digital), “conocí a Shakira en Madrid antes de ir al Mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final, yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del Mundial en la ceremonia y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido”, dijo el ex Barcelona.

Una de las cosas que arrasaron al momento fueron las románticas fotos de Piqué y Shakira en la cancha tiempo después: “gané el título más grande que uno puede conseguir, y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable”, añadió a L'Esportiu.

Por su lado, Shakira reveló a E!, vía ABC, el momento en que Piqué le hizo una de las promesas más acertadas y emblemáticas en su vida: “me acuerdo perfectamente que estábamos grabando el videoclip de Waka Waka y que cuando terminamos, se me acercó y me dijo, ‘voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte una cena romántica’. ¡Y lo cumplió!”. Pero la emocionante declaración no se quedó ahí: “hace dos años [cuando tenían 4 años juntos] me dijo que acudiríamos juntos a este Mundial de Brasil con nuestro primer hijo, y también ha ocurrido exactamente como predijo. Este tipo de cosas siempre hacen que me emocione”, confesó.

En esta misma conversación, la colombiana explicó que en aquel momento no había planes de para por el altar: “me casaría con él al minuto después de que me pidiera matrimonio, pero la verdad es que todavía no estamos en ese capítulo de nuestra vida en común. Ahora tenemos cosas mucho más importantes que hacer y no tenemos tiempo de planear una boda, que en el fondo tampoco es esencial para garantizar que estaremos juntos toda la vida”.

Para esto, al momento en que el romance iniciaba, cada uno aún mantenía una relación: Piqué con la modelo Nuria Tomás, y Shakira con el argentino Antonio de la Rúa. Lee aquí cómo es que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué gracias a una mermelada.