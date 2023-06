El día que Taylor Swift hizo que el Príncipe William rompiera el protocolo real ante miles de personas

Es bien sabido que el Príncipe William, al ser el futuro Rey, es uno de los miembros de la Familia Real que más respeta el protocolo, pero aunque no lo creas, hace varios años, se olvidó por completo de la “formalidad” y rompió todas las reglas protocolarias, “por culpa” de Taylor Swift.

En noviembre del 2013, durante la Winter Whites Gala celebrada a beneficio de Centrepoint, William se dio un gran momento de diversión e improvisación, cuando decidió subirse a un escenario… ¡a cantar con Taylor Swift y Bon Jovi!

Taylor Swift y el Príncipe William

El momento que quedó para la posteridad, tuvo lugar en el Palacio de Kensington, cuando William presentó a los dos invitados especiales. Años más tarde, el Príncipe contó en el podcast Time to Walk, cómo fue que Taylor Swift lo convenció de subir a cantar Livin’ on a Prayer.

El dueto que nunca imaginamos ver: Taylor Swift y William

“Hasta el día de hoy, todavía no sé qué me pasó. Después de que Jon hiciera su primera canción, hubo una pausa y ella (Taylor Swift) se volvió hacia mí. Me puso la mano en el brazo, me miró a los ojos y dijo: ‘vamos William, cantemos’. Me dije a mí mismo ‘¿estoy aquí cantando este tema que ni siquiera sé bien la letra? A veces, cuando te sacan de tu zona de confort, tienes que tirar para adelante como sea”, comentó un divertido William sobre aquella experiencia que sacó su divertida personalidad.

Taylor Swift, Bon Jovi y el príncipe William