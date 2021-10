El extraño negocio de la filantropía

El marketing altruista es parte del star system prácticamente desde su creación, pero hoy día esta estrategia se ha vuelto una constante para limpiar la imagen de los famosos.

Los famosos han encontrado nuevas maneras de llamar la atención de los medios y, de paso, colapsar Internet para ganar popularidad: las actividades filantrópicas, las cuales incluyen donaciones millonarias, visitas a hospitales y regiones afectadas por desastres naturales y la adopción de niños de países subdesarrollados, entre otros. Sin embargo, las pretensiones del llamado ‘trabajo humanitario’ de las celebs encubre otro fin: promocionar su propia marca. La idea se basa en la autopromoción, pues cuando hablan en entrevistas sobre ayudar, la historia termina siendo acerca de sus experiencias y sentimientos, y no de las víctimas en realidad.

Oportunidad en el escándalo

El movimiento #MeToo dio una fuerte sacudida a la meca del cine, al colocar a personajes como Harvey Weinstein o Kevin Spacey en el ojo del huracán; sin embargo, no son los únicos nombres que se han visto afectados tras las denuncias de acoso y abuso sexual. Viejas acusaciones empezaron a hacer eco, como la de Dylan Farrow, quien hace dos décadas acusó a su padre Woody Allen de abuso sexual, lo que provocó que el mismo Hollywood le diera la espalda al director. En medio del escándalo, Selena Gomez, Rebecca Hall y Timothée Chalamet, protagonistas de su última cinta: A Rainy Day in New York, decidieron marcar distancia. ¿La razón? Afirman que no desean beneficiarse de trabajo que se vincule con el cineasta. Gomez destinó el dinero al Fondo para la Defensa Legal de Time’s Up, que lucha contra el acoso sexual. Pero la decisión de la pop-star se cuestionó cuando su madre y ex-manager, Mandy Teefey, reveló que, tras recibir la oferta de Allen, ella misma le aconsejó que no la aceptara debido a su oscuro pasado. Por su parte, Chalamet repartió lo suyo en tres asociaciones: Time’s Up, el centro LGBT de Nueva York y RAINN, que asiste a las víctimas de agresiones, violaciones e incesto. Rebecca Hall también donó lo obtenido por este filme y por su actuación en Vicky Cristina Barcelona (2008).

Otro de los que se vio perjudicado por el caso Weinstein fue el actor Ben Affleck, quien llegó a ser señalado como cómplice de los detestables actos del exproductor. En un afán de desmarcarse e intentar limpiar su imagen, Affleck anunció la donación de los millones que sigue generando por las películas financiadas por Harvey a la organización Film Independent y a la Red Nacional Contra la Violación, el Abuso y el Incesto.

Los salarios, otra causa

Junto con los escándalos sexuales, la disparidad en los sueldos entre actores y actrices es otro caso de discriminación al que las mujeres han dicho ‘basta’. Ellas han reclamado que se termine con esta práctica injusta de los estudios. Por ello, no sorprendió a nadie la polémica que se desató al conocerse los sueldos que Mark Wahlberg y Michelle Williams recibieron por volver a grabar las escenas de All the Money in the World, cuando Ridley Scott optó por eliminar a Kevin Spacey e incluir a Christopher Plummer.

Mientras Williams aceptó menos de mil dólares en solidaridad con la cinta, Wahlberg cobró 1.5 millones de dólares por la misma tarea. Las críticas le llovieron al actor e incrementaron cuando se ventiló que aceptó a Plummer en la cinta, sólo si le pagaban dicha cantidad. En un intento por redimirse, Mark anunció que donaría todo el dinero a la fundación Times’s Up a nombre de Michelle.

La dualidad de Bieber

El ídolo del pop ha estado inmerso en una gran cantidad de escándalos, como desplantes a sus fans (incluso llegó a golpear a uno de ellos), limpiar el suelo con la bandera de Argentina, rezar en un templo equivocado en Japón, escribir chistes racistas en las redes y abandonar una entrevista en España y un concierto en Oslo. Sin embargo, el canadiense es una figura tan amada como odiada, ya que ha mostrado ser solidario.

En 2013, el cantante viajó a Filipinas para convivir con niños que sufrieron los estragos del tifón Haiyan. Además, donó 500 mil dólares a Philam Foundation, asociación que ayudó a las víctimas, y ofreció un concierto gratuito. El año pasado subastó su Ferrari 458 Italia modelo 2011 junto con boletos para su concierto y pases para backstage; la puja ganadora fue de 434 mil 500 dólares, los cuales obsequió íntegros a la caridad.

Y la historia no para aquí: en marzo de 2017, Bieber donó 24 mil dólares para los afectados por las lluvias, derrumbes e inundaciones que sufrió Perú. Y en julio del mismo año, aprovechó una visita a California para sorprender a los pacientes del hospital Orange County, donde felicitó al personal médico y sorprendió a los pacientes en la zona de pediatría con su presencia. Pese a que su nombre está relacionado con múltiples controversias, su altruismo ha parecido genuino.

Las prioridades de una rebelde

Cuando se piensa en Miley Cyrus, lo primero que viene a la mente es su polémica actitud en actos públicos y sus constantes provocaciones en redes sociales, pero la cantante tiene otro lado poco conocido, que la llevó a crear Happy Hippie, una fundación para ayudar a adolescentes sin hogar o de la comunidad LGBT. Luego de que en 2014 le pidiera a un chico sin hogar que aceptara por ella el trofeo al Video del año en la ceremonia de los Premios MTV, declaró que se sintió inspirada por la atención que provocó la acción, por lo que ahora busca que todos los jóvenes puedan tener las mismas oportunidades más allá de su orientación sexual.

Paris y su lado más solidario

La descendiente de los Hilton ha sido protagonista de varios escándalos, los cuales incluyen un arresto por posesión de cocaína, un video sexual, un sinfín de borracheras y cuando fue desheredada por su abuelo; pese a esto, Paris tiene una larga carrera en labores altruistas, las cuales han ayudado, por momentos, a dejar de lado su imagen de ‘chica fiestera’. Después de su arresto en 2007, hizo una donación para la fundación Keep a Child Alive, organización que ofrece servicios de salud, vivienda y apoyo a las comunidades afectadas por el VIH en África e India.

Hilton ha declarado que se siente bendecida y por esta razón prefiere apoyar a diversas asociaciones. En 2017, una de sus lujosas bolsas fue subastada en Colombia en beneficio de pequeños con problemas cardiacos. México también ha sido testigo de su solidaridad y es que, en 2016, la rubia aprovechó una gira de promoción para visitar el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en el Estado de México , y en 2017, después del sismo, visitó Xochimilco para entregar cobijas a los damnificados. Pero esta última no estuvo exenta de controversia, ya que los habitantes del pueblo de San Gregorio la acusaron de no haber cumplido con la donación que prometió, a lo que uno de sus representantes respondió que la empresaria sí llevó a cabo el depósito, el cual servirá para comprar material para construir casas.

Divas en combate

Recientemente, las raperas Nicki Minaj y Cardi B se vieron implicadas en un enfrentamiento que llegó hasta los golpes, en una fiesta de Fashion Week Nueva York. Pese a este altercado, ambas han estado contribuyendo con diversas causas que han hecho que los medios hablen bien de ellas.

Minaj, quien hace poco publicó su discoQueen, prometió donar 25 mil dólares a Geoffrey Owens, después de que circularon imágenes del actor trabajando como cajero en un supermercado. Owens se hizo reconocido por el programa The Cosby Show, en los años 80. Por su parte, Cardi B apareció en un video donando abrigos de invierno y zapatos a familias de bajos recursos de Brooklyn, con los que compartió y se tomó fotografías.

El marketing humanitario

Las estrellas no esconden su labor filántropa, por el contrario, buscan publicitarla, ya que todo a su alrededor se encuentra perfectamente planeado y respaldado por la maquinaria que incluye a agencias de publicidad, representantes, publicistas y abogados que vigilan los intereses de las grandes compañías del mundo.

La inclusión de los famosos en causas de este tipo refuerza la creación de su imagen como marca, y mientras más se haga ruido al respecto, mejor, pues este perfil aumenta su exposición en los medios, incluso cuando no se encuentran de promoción por algún proyecto profesional específico. Además, al instaurar una fundación o al hacer donativos millonarios, muchos de ellos reciben beneficios fiscales que los condonan de pagar impuestos. Estas labores humanizan su imagen ante los espectadores, que disculpan su tropiezos personales o los excesos en su estilo de vida.

La labor de los celanthropist (nombre que dio la revista Times en el 2005 a las celebridades filantrópicas), además de beneficiar a las causas sociales, logra limpiar su imagen o promocionarla con el objetivo de aumentar su notoriedad.

LOS MÁS ALTRUISTAS DE HOLLIWOOD

Ricky Martin

Creó su propia fundación con el propósito de combatir la trata humana y cuidar de la niñez por medio de la educación, salud e igualdad social.

Shakira

Fundó Pies Descalzos en Colombia con el objetivo de brindar educación y salud a los niños y jóvenes desfavorecidos.

Lady Gaga

Inició Born This Way Foundation para ayudar a la comunidad LGBT. Brinda apoyo psicológico para víctimas de violencia y tratamientos de VIH.

Elton John

Formó AIDS Foundation hace poco más de 25 años con el fin de apoyar y dar tratamiento a víctimas de VIH.

Oprah Winfrey

Trabaja con su fundación para dotar de educación a las mujeres. Uno de sus logros es la instalación de una escuela en Sudáfrica.

Angelina Jolie

Es embajadora de ACNUR desde 2001 y ha realizado giras humanitarias. Tiene tres hijos adoptados de Etiopía, Camboya y Vietnam.

Meryl Streep

Es portavoz del Museo Nacional de Historia de la Mujer y en 2014 creó dos becas para estudiantes de la Universidad de Massachusetts.

Leonardo DiCaprio

Por medio de su organización busca crear conciencia de los peligros del cambio climático y la deforestación.

Madonna

Adoptó a su hijo en Malaui y creó su propia fundación para que niños y niñas tengan un tratamiento contra el sida y la malaria.

George Clooney

Ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos, la Corte Penal Internacional y la ONU sobre los crímenes de humanidad del presidente de Sudán.

Por: Melissa Moreno /Foto: Archivo