“El feminismo me aterraba cuando era joven”.- Drew Barrymore

La actriz Drew Barrymore no ha tenido reparo alguno a la hora de expresarse sobre el rechazo que le causaban, especialmente durante sus años de juventud, ciertos sectores vinculados al movimiento feminista que, en su opinión, canalizaban sus ansias de igualdad a través de un odio «visceral» y sistemático hacia los hombres.

Sin embargo, y a pesar de haberse referido a este tema tan complejo usando el tiempo pasado, la intérprete está convencida de que hay muchas activistas que, a día de hoy, han seguido esta misma estrategia para culpabilizar «injustamente» al género masculino de una dinámica discriminatoria que solo se verá erradicada con alianzas transversales.

«Tengo que reconocer que cuando era joven me aterraba un poco todo lo relacionado con el feminismo, sobre todo esos ataques directos hacia los hombres. Y estos días también veo grupos de mujeres que me generan algo de aprehensión, porque no quiero ser de esas personas que odian a los hombres con esa visceralidad. Me encantan los hombres y creo que hay que intentar ponerse en la piel de ambas partes», aseguró a la revista Glamour.

Aunque es una firme defensora de la igualdad de oportunidades y de la lucha por la dignidad de la mujer, la protagonista de la serie Santa Clarita Diet está convencida de que la causa ha de ser promovida a través de acciones positivas, sobre todo en estos tiempos tan políticamente convulsos donde abundan los discursos incendiarios y extremistas.

«Últimamente suelo evitar meterme en debates políticos donde veo un odio y una intransigencia excesivas. Creo que ese no es el camino que tenemos que seguir ni el mensaje que hemos de enviar si de verdad queremos proyectar poder y seguridad en nosotras mismas», ha explicado en la misma entrevista la antaño estrella infantil, madre de las pequeñas Olive (6) y Frankie (4) junto a su exmarido Will Kopelman.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images