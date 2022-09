El hijo de Erika Buenfil demuestra el amor que le tiene a su mamá y dice que nunca tomaría el apellido de su padre ausente

Erika Buenfil dice que también ha sido el “padre” de Nicolás, su único hijo, y públicamente se sabe la buena relación que ambos tienen.

La actriz de 58 años crió por su cuenta a Nicolás Buenfil, quien actualmente tiene 17, pues desde su nacimiento el padre biológico, Ernesto Zedillo Jr, no ha figurado a gran escala.

¿Quién es el papá de Nico Buenfil? Ernesto Zedillo Jr.

Hace 17 años fue un escándalo cuando se confirmó el bebé de Erika Buenfil con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo.

Zedillo Jr. pidió la mano a su actual esposa Rebeca Sáenz (con quien tuvo dos hijas) mientras Erika tenía cinco meses de embarazo.

En diversas entrevistas, Erika ha contestado que Zedillo Jr. nunca se hizo cargo de su hijo y reiteró que la relación entre ellos era “muy lejana”; sin embargo Nicolás Buenfil tiene contacto con sus medias hermanas, Isabel y Victoria Sáenz y hace no mucho se reencontró con su papá.

Qué pasa con Ernesto Zedillo Jr. y Nicolás Buenfil

Finalmente ocurrió que Nico Buenfil conoció a su papá, así lo reveló la actriz en entrevista: “ya se conocieron, no tienen mucho contacto, pero ya se conocieron”.

La llamada ‘reina de TikTok’ añadió que Ernesto Zedillo Jr. buscó a Nico “con la intención de conocerlo en persona”, así que le preguntó si podía ir a su casa.

Este reencuentro que para Nicolás “un impacto, pero algo muy bueno, para sacudirse y decir sí tengo una persona y existe”, en palabras de su mamá.

Pero dicho reencuentro no significa que las cosas cambien demasiado. Nicolás Buenfil sí conoció a su papá y afirma que lo perdona en entrevista con Quien, pero él seguirá siendo un Buenfil.

Nicolás, que describió a su papá como “un gran hombre” para la revista, afirma, “ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas. Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí”.

Además el adolescente reveló que los dos salen juntos a comer o a hacer actividades por la ciudad, pero “no pensaría en vivir con él porque no dejaría sola a mi mamá”.

Pero el tema de la vivienda no es lo único que Nicolás Buenfil ha pensado desde que se reencontró con su padre. “No pelearía por una herencia como tampoco por el apellido, yo soy Buenfil como mi mamá”.

Asimismo, Nicolás aclaró que nunca ha conocido a su abuelo paterno Ernesto Zedillo, pero no hay planes para hacerlo.

Y en la entrevista citada, Erika aclaró que no hay rencores con Zedillo Jr: “si mi hijo y su papá están juntos, es felicidad para ambos […] si hubo enojo con Ernesto, hoy ya no existe, no es bueno alimentar rencores”.

El mayor reto de Erika Buenfil como madre soltera

Así, a pesar de sus cortos 17 años, Nicolás deja en claro que tiene una familia completa en Erika Buenfil.

La protagonista de Marisol se sinceró con VANIDADES sobre las preocupaciones que tuvo como madre soltera.

Nicolás es un gran chico, dice Erika. Sin duda, ser mamá soltera y de un adolescente tiene sus retos. Para ella, la clave de su buena relación es la comunicación.

“Todo lo hablo con él y le digo las cosas como son”. ¿En algún momento le ha estorbado a él que ella sea famosa? “Pues, no ha tenido opción. Es lo que hay... A veces sube fotos en sus redes con mentadas de madre o groserías, y le digo que su mamá es figura pública, que no puede hacerlo. Le cae gordo, pero le vale”.

Erika es una mamá involucrada, pendiente de la escuela de su hijo, va por él a recogerlo en las noches si fue a una fiesta y le gusta que los amigos de su hijo vayan a su casa y que ahí se armen las reuniones, para estar cerca.

“Lo único que me preocupa de envejecer es no tener la salud para aguantarle el paso a Nicolás. Porque no paro, le sigo el ritmo. Si me llego a sentir mal se enoja, porque igual andamos en bicicleta y salimos a caminar a la playa. Fui mamá añosa, pero quiero durarle mucho”.