El misterio en torno a los perros de Kylie Jenner

El perfil de Instagram de Kylie Jenner cuenta desde este fin de semana con un nuevo reclamo para aumentar el número de ‘me gusta’ que reciben sus publicaciones: un cachorro llamado Wesley que parece ser un cruce de chihuahua y dachshund y que ya ha enamorado por completo a su famosa dueña.

Sin embargo, los muchos videos y fotografías que ella ha compartido estos días del animal han generado cierta inquietud entre sus seguidores más antiguos que no han podido evitar preguntarse qué ha sido de los otros perros de Kylie: Norman, Bambi, Rosy o Harley.

Antes de que la pequeña Stormi llegara al mundo, sus mascotas eran los bebés de la celebridad, que incluso llegó a perderse una de las galas de los American Music Awards en 2016 para quedarse al lado de una de sus perritas mientras tenía cachorros, pero en los últimos tiempos apenas ha dado noticias de ellos.

«Qué les hace pensar que algo le podría haber sucedido a mi Norman. Ya no publico tan a menudo acerca de mis perros, pero eso no significa que no sigan siendo parte de mi vida», se apresuró a aclarar la estrella en su cuenta de Twitter en vista de las teorías descabelladas que comenzaban a crearse sobre la suerte que habrían corrido los canes.

Los peores temores de sus fans se basaban en parte en que ni siquiera Travis Scott, la pareja de Kylie y padre de su única hija, había sido capaz de recordar el nombre de los cuatro durante un juego que protagonizaron en su primera entrevista conjunta. Por otra parte, en aquel momento ella tampoco hizo mención alguna a Ernie y Sophia, los otros miembros de su familia perruna que antes realizaban apariciones frecuentes en la esfera virtual y de los que ya no hay ni rastro.

En un momento dado en la mansión de Kylie llegaron a convivir un conejito, un pollito y hasta ocho perros –Ernie y Sophia, Norman y Bambi y los dos cachorros que tuvieron juntos, Rosy y Harley– y todos ellos disfrutaban de las comodidades de la mini-mansión que la joven les hizo construir en su jardín con aire acondicionado y calefacción y que se desconoce cuántos inquilinos tiene exactamente en la actualidad.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images