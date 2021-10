El motivo por el cual Angelina Jolie no se ha mudado de Estados Unidos

El trabajo humanitario de Angelina Jolie y la promoción de sus proyectos cinematográficos como ‘Maléfica‘ la obligan a viajar con mucha frecuencia a lo largo y ancho del globo, pero desde hace un par de años su hogar oficial junto a sus cinco hijos menores -el mayor, Maddox, vive y estudia actualmente en Corea del Sur– se encuentra en el exclusivo vecindario de Los Feliz en Los Ángeles.

Sin embargo, los planes de la actriz, activista y cineasta pasan por recuperar su estilo de vida nómada en cuanto sus retoños alcance la mayoría de edad y abandonen el nido paulatinamente. De hecho, el único motivo por el que regresó a Estados Unidos fue el acuerdo de custodia que alcanzó con su exmarido Brad Pitt.

«Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré en cuanto los niños cumplan 18. Por ahora tengo que asentarme en el lugar en que su padre elija vivir», confesó en una nueva entrevista a Harper’s Bazaar.

Con ese objetivo en mente, la estrella de Hollywood construyó recientemente una casa en la jungla de Camboya, que actualmente comparte con una familia de ardillas, y el año que viene iniciará las obras para establecer otra residencia en algún punto de África.

(Foto: Getty Images)

«Mi lugar favorito es aquel en que aún no he estado. Me encanta que me suelten en medio de un ambiente nuevo. Me gustar sentirme fuera de mi zona de confort. Y quiero que mis hijos crezcan siendo ciudadanos del mundo: no solo aprendiendo acerca de él, sino viviéndolo y haciendo amigos en todos los lugares».