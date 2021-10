El mundo se despide de Karl Lagerfeld

Este 19 de febrero será recordado como el día en el que el mundo de la moda se vistió de luto por la pérdida del gran diseñador Karl Lagerfeld, quien murió a lo 85 años de edad.

Por tal motivo, a través de sus redes sociales, diseñadores, actores y grandes personalidades no ha tardado en dedicarle un mensaje para dar el último adiós al káiser de la moda.

Una de las primeras en despedirse fue Donatella Versace, quien le dedicó un lindo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Tu genio tocó las vidas de tanta gente, especialmente la de Gianni y la mía. Nunca olvidaremos tu increíble talento e infinita inspiración, siempre aprendimos de ti”, escribió.

La también diseñadora Victoria Beckham expresó: “Es increíblemente triste escuchar esto. Karl era un genio y siempre tan bueno y generoso conmigo, tanto en lo personal como en lo profesional”.

La actriz mexicana Salma Hayek compartió una imagen en la que aparecen ambos.

“Muy triste al enterarme del fallecimiento de mi amigo #KarlLargerfeld lo extrañaremos”.

Penélope Cruz también compartió una foto junto a él:

“Mi querido Karl, nunca olvidare el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre. Gracias por inspirarnos con tu arte durante todos estos años. Gracias maestro. Te quiero mucho”.

La francesa Marion Cotillard, una de sus musas, publicó una foto de Karl y Choupette.

“Querido Karl, estimado maestro. Tu presencia vibrante, tu más profunda amabilidad, el interés y la curiosidad que tenías por las personas y el mundo me conmovieron profundamente. Lo que dejas es tan vivo, brillante, esplendoroso. La palabra genio te vistió perfectamente. Gracias por la belleza, el humor, la poesía, la autenticidad, la excelencia, la pasión y el amor. Gracias por dar tanto a Francia. Y al arte. Te deseo un viaje maravilloso y tranquilo. Con todo mi amor».

Kim Kardashian no podía quedarse atrás y compartió una colección de imágenes de ella con el diseñador.

“Perdimos una verdadera leyenda!!!! ¡Fuiste una gran inspiración para el mundo! Hiciste mi primer rodaje de moda y estaba tan nerviosa por trabajar con un icono como tú. ¡El mundo es mucho más chic porque exististe! Estoy más que honrada de haberte conocido y haber tenido la oportunidad de trabajar contigo. Eres tan amado y serás muy extrañado”.

Por su parte, Alexa Chung, le agradeció su amistad.

“Descansa en paz, Karl. Recuerdo estar muy asustada al entrevistarte, cuando, de hecho, tú te mostraste increíblemente ingenioso y generoso. Gracias por invitarme a algunas de las experiencias más glamorosas de mi vida, fue un honor conocerte. ¡Ah! Y gracias por el consejo sobre el champú en seco, te recordaré siempre mientras empolvo mi cabellera”, contó.

Bruno Pavlovsky, presidente de Chanel: “Desfile tras desfile, colección tras colección, Karl Lagerfeld dejó su huella en la leyenda de Gabrielle Chanel y la historia de la casa. Promovió firmemente el talento y la experiencia de los talleres y manualidades de Chanel, permitiendo que este conocimiento excepcional brille en todo el mundo. El mayor tributo que podemos rendirle hoy es continuar siguiendo el camino trazado por él, citando a Karl, ‘seguir abrazando el presente e inventando el futuro’”.

Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton, escribió junto a una foto de Lagerfeld junto al diseñador japonés Nigo.

“Esta imagen fue suficiente para hacer soñar a mi generación”.

A través de Twitter, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, expresó su tristeza tras la muerte de Karl.

“Era un genio. En el seno de la ‘maison’ Chanel, inventó y reinventó con pasión, exigencia, excelencia. Su arte dio colores y formas al amor, al refinamiento, a lo asombroso y a lo maravilloso. Más que una encarnación de París, él era París. Todos los que le conocieron se acordarán de su amabilidad, su generosidad y su atención sincera hacia los más frágiles”.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images