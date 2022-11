El nuevo corte de pelo con el que Jennifer Garner pasó de verse de 50 a 30 años en cuestión de minutos

Si todavía no sabes qué hairstyle elegir para las últimas semanas que le quedan al 2022 —y recibir el 2023 con el mejor estilo—, te recomendamos inspirarte en Jennifer Garner. La actriz estrenó un corte de pelo rejuvenecedor y súper sencillo de mantener.

El nuevo corte de pelo de Jennifer Garner para quitarte años de encima

La estrella de Love, Simon recortó unas cuantas pulgadas de su melena midi, pero fue suficiente para tener un estilo que le quitó años de encima y además inauguró el corte perfecto para le época decembrina.

Garner compartió las noticias en redes sociales, “¡ahora tengo cabello corto!”, luciéndose en un corte bob midi recto y de bronde hair (la combinación de rubio con café). A sus 50 años, este corte definitivamente la hace lucir más elegante y juvenil.

El makeover invernal de la estrella de 13 going on 30 fue obra del estilista Adir Abergel, quien llamó a este corte “the Jen G for Gen Z cut”. Adir escribió: “si me conoces, sabes que creo que el cabello es tu mejor accesorio. Me encanta la idea de explorar muchas partes de nosotros mismos. Jen y yo hicimos este corte hace unos días y todos los editores lo llamaron JEN G FOR GEN Z CUT. Me encantó que entendieron que este corte puede funcionar en muchas texturas de cabello y para la edad”.

¿Y cómo es el nuevo corte de Jennifer Garner? En palabras de su estilista, “se trata de tener capas suaves y longitud de clavícula. Además, algunos aspectos destacados para resaltar el corte ayudarán a crear un ambiente completamente nuevo”.

Jennifer explicó cómo le da mantenimiento a su nuevo cabello corto: usando crema para cabello para “dar una textura natural” a la melena, después un spray que mezcla shampoo en seco y hairspray “para añadir volumen”; finalmente termina la rutina con aceite capilar (pone un par de gotas en sus manos y peina con suavidad el cabello).

Seguidores y amigos de la actriz de las cinco décadas hablaron maravillas de este cambio en el cabello. “¡Luce sumamente pulcro y hermoso, te queda realmente bien y complementa a tu bello rostro!”, “este corte de pelo se ve tan bien en ti”, “gracias por ser un modelo a seguir para envejecer con gracia. ¡Eres absolutamente impresionante!”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué opinas del nuevo hairstyle de Jennifer Garner?