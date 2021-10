El nuevo perro de Nick Jonas «causa tensiones» en su hogar

En el matrimonio formado por Priyanka Chopra y Nick Jonas, la actriz es quien lleva la voz cantante en las redes sociales con casi el doble de seguidores en Instagram que su marido, pero cuando se trata de sus respectivas mascotas, las tornas se invierten.

(Foto: Getty Images)

Hace unas semanas ella sorprendió al intérprete de los Jonas Brothers con un adorable cachorro de pastor alemán al que bautizaron como Gino y que además está entrenando para convertirse en un perro de asistencia que se encargue de avisar a su famoso dueño, que padece diabetes, si sufre una subida o bajada de azúcar y poniéndose a ladrar si sufriera una hipoglucemia.

En un principio todos estaban encantados con la nueva incorporación a su hogar, pero su recién descubierta popularidad en la esfera virtual generó ciertas tensiones entre la pareja.

(Foto: Getty Images)

«Se están creando ciertas divisiones en el seno de nuestra familia. Priyanka ya tenía una perrita llamada Diana antes de que nos conociéramos y cuando comenzamos nuestra relación yo la ‘adopté’, por así decirlo. Ahora los dos tienen sus respectivas cuentas de Instagram: Diana abrió la suya hace un año y medio, pero Gino consiguió superar su número de seguidores en tan solo un día. Y puedo decirte que no le hizo ninguna gracia…», explicó Nick a su paso por el programa The Late Late Show with James Corden.

https://www.instagram.com/p/B5WE2X8FIai/

Para más tensión, el perfil de Gino solo cuenta con ocho entradas, mientras que el de Diana supera las 200 y, además, suele acompañar sus fotografías y vídeos de mensajes muy ingeniosos.

https://www.instagram.com/p/B5TG-3EpKuy/

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images