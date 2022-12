El polémico romance que Mariah Carey, la 'reina de la Navidad', tuvo con Tommy Mottola

¿Tommy Mottola escuchará durante la temporada navideña All I Want for Christmas Is You? Lo cierto es que el empresario y la famosísima Mariah Carey fueron marido y mujer en algún momento, pero la relación fue áspera en varios sentidos.

¿Cuántos años estuvo casada Mariah Carey con Tommy Mottola?

Tommy Mottola fue el primer esposo de Mariah Carey, se conocieron en una fiesta cuando ella tenía 18 años y él era 20 años mayor. Mottola era entonces la cabeza de Columbia Records, y en su libro Hitmaker: The Man and His Music describió que “sentí una energía pasar por mi cuerpo”, cuando escuchó la voz de Mariah, “es quizá la mejor voz que se ha escuchado en la vida”.

En junio de 1993 se casaron —ella de 23 y él de 44—, con Carey usando un Vera Wang inspirado en el vestido de novia de Lady Di valuado en 25 mil dólares. Se mudaron a una mansión en Bedford, Nueva York, y la travesía de la intérprete comenzó a partir de entonces. Estuvieron casados hasta 1998.

¿Cuántos hijos tiene Tommy Mottola con Mariah Carey?

El empresario y la cantante no tuvieron hijos juntos; Tommy Mottola ya tenía dos hijos de su primer matrimonio con Lisa Clark, la hija del jefe de ABC Records —se divorciaron en 1990.

¿Qué pasó entre Mariah Carey y Tommy Mottola?

Carey habló con Meghan Markle en el podcast Archetypes e hizo un par de revelaciones sobre esta relación: “mi primer matrimonio fue… cómo decirlo, estaba encerrada. Me daban las reglas y yo debía apegarme a ellas”.

En entrevista con Cosmopolitan en 2019, la intérprete reflexionó en su boda y en la luna de miel. “Imagina a una niña de novia. Hubo un esfuerzo consciente por mantenerme como la clásica chica americana, lo que sea que signifique eso. Fue muy controlador. No tenía libertad como ser humano. Era casi como ser un prisionero”.

Por su lado, Mottola dijo que su relación con Carey fue “estuvo absolutamente mal y fue inapropiada”, vía Billboard. Pero aseguró que las acusaciones de Mariah fueron “inciertas y llenas de mentiras”; aún así, el músico ejecutivo admitió que, "realmente lamento cualquier molestia o dolor que todas mis buenas intenciones inevitablemente causaron [a Carey], y sobre todo por las cicatrices que dejó en mis dos hijos mayores".

Aún así, el actual esposo de Thalía se acredita a sí mismo todo el éxito de la carrera de Mariah Carey. “Si llegó a parecer que estaba siendo controlador, pido disculpas. ¿Fui obsesivo? Sí, pero eso fue parte de las razones de su éxito”.