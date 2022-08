Un libro biográfico ha revelado el romance que Audrey Hepburn y John F. Kennedy mantuvieron en secreto, así como los intentos fallidos del expresidente de Estados Unidos, por conquistar a otra famosa actriz de Hollywood, Sofía Loren.

El romance secreto de Audrey Hepburn y John F. Kennedy

Al ser una relación clandestina, se dice que el romance de Audrey Hepburn y John F. Kennedy fue sumamente intenso. Los detalles de esta relación de bajo perfil, fueron revelados en el libro Jack and Jackie: Portrait of an American Marriage (Jack y Jackie: retrato de un matrimonio americano), del escritor Christopher Andersen.

El libro que fue reeditado en 1996, y contó con los testigos de personas cercanas a los involucrados, que fueron entrevistadas por el escritor. De acuerdo con extractos publicados en el Daily Mail, la actriz de Hollywood le resultaba “simplemente exquisita” al expresidente de Estados Unidos.

JFK se sentía atraído por "el lado sexy, muy sexy, muy travieso" de la actriz. Se dice que los encuentros se realizaron en repetidas ocasiones y siempre alejados de la prensa.

Foto: Getty Images

Se dice que Kennedy buscaba conocer el lado menos glamuroso de Hepburn, quería conocer el lado más humano de la actriz, lejos de la imagen tan formal y correcta que mostraba para Hollywood.

La relación que mantuvieron, comenzó cuando Audrey acababa de ganar un Oscar por la película ‘Vacaciones en Roma’ y estaba rodando la película Sabrina, mientras que Kennedy aún era un joven Senador.

"Me acuerdo de Audrey Hepburn y recuerdo cómo toda la oficina se quedó impresionada cuando ella entró. Era grácil como un cisne y llevaba un paraguas rojo, muy largo y fino", recuerda Mary Gallagher, entonces secretaria de la oficina de Kennedy.

Por otro lado, en la obra de Christopher se describe a la actriz como:

“extremadamente inteligente, culta y muy divertida”. “Audrey tenía esa risa contagiosa que se podía ver en pantalla, pero también ese lado sexy oculto que el público nunca vio”.

John F. Kennedy y Sofía Loren

En el libro también se cuenta cómo en dos ocasiones, Kennedy intentó conquistar a la actriz italiana, Sofía Loren, a finales de los años 50.

Ella tenía 24 años, cuando a través de un amigo en común, Kennedy la invitó a una cena en su residencia de Georgetown; sin embargo, ella lo rechazó. El mismo trató de invitarla de nuevo por segunda ocasión, pero siempre consiguió una negativa.

"Él no aceptaba un no por respuesta y siguió intentándolo", confesaría años después ese senador, George Smathers.

Foto: Getty Images

Las amantes de John F. Kennedy

Audrey Hepburn no fue la única actriz con la que Kennedy tendría un amorío fuera del matrimonio, otras actrices como Anita Ekberg o Marlene Dietrich, se rindieron a los encantos del expresidente.

La intérprete británica Jean Simmons (protagonista de Horizontes de grandeza o Espartaco), fallecida en 2010, contó cómo habían sido sus encuentros con JFK, y cómo él "prácticamente echó abajo" la puerta de la habitación del hotel en el que ella se alojaba para mantener relaciones sexuales.

También Angie Dickinson (Río Bravo, La mujer policía) ha hablado sobre el presidente, al que calificaba de "arrolladoramente guapo, encantador, matador", y las relaciones íntimas que mantuvieron: "Fueron los siete minutos más excitantes de mi vida".

Lee Remick, nominada al Oscar por Días de vino y rosas, lo describió como "el epítome de la clase y la inteligencia".