El secreto de Victoria Beckham para mantenerse ‘sana’

La diseñadora Victoria Beckham no está del todo convencida de la veracidad de esa teoría que, al menos hasta hace unos años, apuntaba al carácter beneficioso -para la salud en general y, concretamente, para el funcionamiento del corazón- de tomar una copa diaria de vino tinto. Sin embargo, esas dudas no le han supuesto obstáculo de ningún tipo para seguir religiosamente esa antigua recomendación e, incluso, para tratar de persuadirse a sí misma de que está haciendo lo correcto para su bienestar físico.

«Siempre me digo que beber vino tinto es sano para mí. Se lo escuché decir a alguien una vez y, aunque creo que ese consejo viene de la propia industria vinícola, me quedo más tranquila si yo misma lo pienso así. Me encanta el vino tinto, así que eso de que es saludable lo meto directamente en la ecuación», bromeó la ex Spice Girl a su paso por el programa de televisión Good Morning Britain.

Su otra bebida favorita

Dejando rápidamente de lado esas hipotéticas propiedades que le atribuye, no sin reservas, la esposa del exfutbolista David Beckham, con quien tiene nada menos que cuatro retoños, tampoco tuvo reparo alguno a la hora de exhibir las dudas que le embargarían si tuviera que elegir entre los vinos más sofisticados del mercado y otra de sus bebidas favoritas, el tequila, en el caso ficticio de que solo pudiera disponer de uno de ellos.

«Creo que este es uno de los dilemas más complicados que se me han planteado nunca, me mataría tener que escoger entre ellos. Me imagino que dependería de qué tipo de tequila tengo en la mesa o de qué vino tinto tengo en la mesa. Pero puestos a elegir, creo que me decantaría por el vino tinto», aseguró la cada vez más extrovertida celebridad a su paso por el citado espacio.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images