Elizabeth Hurley comparte acosador con la reina de Inglaterra

A lo largo de su carrera profesional, Elizabeth Hurley recibió un montón de cartas de sus admiradores que van desde lo halagador, pero ligeramente excéntrico a lo aterrador, y curiosamente conservó todas y cada una de ellas clasificándolas además en función de su temática.

Según declaró ahora a su paso por el programa Watch What Happens Live!, en su cuartel general de Londres hay un fichero donde guarda la correspondencia con sus fans que incluye una carpeta titulada ‘Chiflados’ cuyo contenido no cuesta demasiado adivinar.

«Cada vez que alguien… digamos particular me escribe por correo, acaba en ese archivador».

La famosa actriz no quiso aclarar si guardó esas misivas como una especie de precaución, para contar con ‘pruebas’ que presentar ante las autoridades en caso de que alguno de esos individuos tratara de abordarla en la vida real, pero tampoco parece que esa posibilidad le preocupe demasiado. De hecho, en esa misma entrevista no dudó en revelar entre risas que desde hace años es acosada por un hombre que también desarrolló una obsesión con la figura de Isabel II.

«Ni siquiera estoy segura de si puedo contarlo, pero hay un chiflado en concreto que solo acosa a dos personas: yo soy una de ellas, y la otra es la reina de Inglaterra. Probablemente no sea buena idea que esté hablando de esto en televisión».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images