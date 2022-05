Ella es Romina Poza, la hija de Mayrín Villanueva que la ha superado en belleza

Es hija de los actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza, y al igual que sus padres, busca su lugar en el mundo del entretenimiento. Con 21 años de edad, Romina ya se ha convertido en una famosa influencer; sin embargo, también busca mostrar su talento como actriz.

Romina nació en noviembre de 2000, tres años después de que sus padres, Mayrín y Jorge, se casaran en 1997. Desafortunadamente el matrimonio de los actores terminó en divorcio; sin embargo, han mantenido una buena relación por el bien de sus hijos.

Romina tiene un hermano, Sebastián Poza, además de una media hermana, Julia Santamarina, hija que tuvo su madre en su segundo matrimonio con el también actor, Eduardo Santamarina.

También mantiene una buena relación con los hijos de Santamarina, Roberto Miguel y José Eduardo.

Romina realizó sus estudios en Estados Unidos, tiene una carrera en animación y se ha desempeñado como modelo.

Romina tiene un gran parecido con su mamá; sin embargo, heredó el hermoso color de ojos de su padre. Su gran belleza la ha llevado a ser fichada por varias marcas de ropa.

También gusta de practicar yoga y hacer meditación. Varios cursos los ha tomado en compañía de su madre, quien asegura estar muy orgullosa de su joven hija.

Sin embargo, Romina también está dominando el mundo de las redes sociales, en Instagram ya cuenta con más de 220 mil seguidores.

Mientras que su hermano Sebastián ya ha comenzado en el mundo de la actuación, Romina se ha mantenido al margen de la carrera actoral; sin embargo, esto no significa que la hija de los famosos actores, no esté interesada en mostrar su talento como actriz.

Durante una entrevista, Romina aseguró que siente la inquietud de comenzar una carrera como actriz:

¿Por qué no lo ha hecho? la modelo e influencer comentó que hasta ahora se ha mantenido al margen de la profesión, por miedo a no ser tan buena como sus padres:

“Como que al mismo tiempo no he roto como ese miedo porque me da pena, me da miedo como no ser buena, como todas esas inseguridades que yo todavía tengo que hacen que yo solita me limite”