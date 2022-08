Ella es la hija de Cameron Diaz que tuvo a los 47 años

Cameron Diaz se sinceró sobre ser mamá a los 47 y dijo que "tendría que vivir 107 años" para estar con su único retoño. Asímismo, la ex estrella de Hollywood es muy abierta al tema de la maternidad y no teme hablar sobre cómo le va con su bebé, Raddix Madden, quien nació vía subrogada.

Cameron Diaz, ya de 50 años, tiene una bebé de casi 3, y así como lo piensas, ¡no es tarea sencilla! Estas son algunas de las cosas que Diaz ha dicho sobre la maternidad y cómo es que su hija iluminó su vida.

¿Cuántos hijos tiene Cameron Diaz?

Diaz está casada con el músico Benji Madden, unieron votos en la casa de la actriz en Beverly Hills, California, en 2015, en una ceremonia judía. La pareja se conoció 10 meses antes por medio de una amiga cercana a Cameron, quien estaba casada con el hermano de Benji, Joel Madden. En diciembre 2019 la pareja tuvo una sola hija, Raddix.

¿Cómo tuvo a su hija Cameron Díaz?

Cameron Diaz dio la bienvenida a su hija por gestación subrogada en diciembre de 2019. En un mensaje ahora eliminado de sus redes sociales, Cameron compartió la noticia de la llegada de su primera bebé.

¡Feliz año nuevo de los Madden! Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de empezar una nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden. Inmediatamente capturó nuestros corazones y completó nuestra familia.

El mensaje continuó: "aunque estamos encantados de compartir la noticia, también sentimos un enorme instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. Así que no publicaremos fotos o compartiremos más detalles, más que ¡es realmente adorable! De nuestra familia a la suya, mandamos amor y nuestros mejores deseos para un Nuevo Año y Nueva Década.

Una fuente dijo a US Weekly que Benji y Cameron están "buscando opciones" para tener al segundo bebé. "Han discutido tener otro hijo y buscado opciones por gestación subrogada; Benji siempre ha querido una familia grande y Cameron nunca se sintió persuadida después de la llegada de su hija". Pero la pareja no ha confirmado o desmentido nada.

¿Cuántos años tiene la hija de Cameron Diaz?

Raddix Madden, quien llegó a este mundo vía subrogada, es del 30 de diciembre de 2019, así que este 2022 cumple tres años, mientras su mamá ya alcanzó los 50 años este 30 de agosto.

Cameron Diaz habla sobre su hija Raddix Madden

Diaz se retiró de la actuación hace poco más de dos años, y desde su salida ha escrito dos lubros de autoayuda, se dedica a la maternidad y a su marca de vini Avaline.

A raíz de esta nueva etapa de vida, Cameron habló en el programa de Naomi Campbell No Filter sobre la maternidad a los 50. "Muchas personas lo hacen al revés, se embarazan y tienen una familia mientras son jóvenes. Yo estoy en la segunda etapande mi vida, la única presión para mi es que debo vivir hasta los 107 años, ¿sabes?".

Durante The Kelly Clarkson Show, Cameron dijo que tener una hija era "la mejor cosa de la vida", pero que también la ha hecho perder la paciencia, sobre todo porque hace su check list de las necesidades de Raddix y trata de entender cómo se siente.

¿Ya comió, está cansada, qué hora es, a qué hora comió, cuándo fue la siesta? Arrancas de ahí y vas [...] Y siento que, como madre, mi trabajo es ayudarle a encontrar las palabras a sus emociones, a su experiencia, lo que está pasando y ser capaz de ayudarla a identificar las cosas y superarlo.

En cuanto a los momentos de mayor obstáculos, respondió: "¿sabes qué es realmente lo más imperativo? realmente explotas, pero dices 'oh Dios, mamá perdió su p*ta paciencia', y realmente no era mi intención decírtelo. Si herí tus sentimientos o te hice sentir triste, solo quiero que sepas que mamá es humana también".

En un Instagram Live del 2020, Cameron Diaz habló sobre su esposo Benji, "es tan bueno, es un padre increíble". Y al siguiente año, en otra entrevista, confesó que definitivamente no podría trabajar ahora que es mamá.

"No me imagino trabajando ahora mismo. Estar en una película ocuparía 14 o 16 horas de mi tiempo, mismo que sería sin estar con ella —no podría. Esperé por mucho para este momento, así no tengo distracciones".