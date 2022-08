Ellas son las dos medias hermanas del hijo de Erika Buenfil (y sí, se parecen a él)

Desde que nació Nicolás Buenfil, Erika Buenfil se hizo cargo de él, defendiéndolo a capa y espada y compartiendo prácticamente cada momento juntos. De hecho, aquí nos habla de cómo ha sido su experiencia como madre soltera.

Ahora se destapó una parte aún un poco desconocida de la vida de Nico Buenfil, pues en redes están hablando de la relación con su papá Ernesto Zedillo Jr. y quiénes son sus medias hermanas —éstas son Isabella y Victoria Zedillo, hijas de Ernesto y Rebeca Saenz.

instagram

¿Quién es el hijo de Erika Buenfil?

Es Nicolás de Jesús Buenfil López, quien nació en 2005. Es producto de la relación de Erika con Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente mexicano con el mismo nombre.

¿Cuántos años tiene Nico Buenfil?

Nico, el único hijo de Erika Buenfil, tiene 17 años (ya casi cumple 18).

¿Quién es el papá de Nico Buenfil? Ernesto Zedillo Jr.

Hace 17 años fue un escándalo cuando se confirmó el bebé de Erika Buenfil con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo. Zedillo Jr. pidió la mano a su actual esposa Rebeca mientras Erika tenía cinco meses de embarazo.

instagram

En diferentes entrevistas, Erika ha condesado que Zedillo Jr. nunca se hizo cargo de su hijo y reiteró que la relación entre ellos es "muy lejana", sin embargo el joven tiene contacto con sus medias hermanas.

Después de mucho tiempo, Nico Buenfil conoció a su papá, así lo reveló la actriz en entrevista: "ya se conocieron, no tienen mucho contacto, pero ya se conocieron, curiosamente yo no estaba".

La "reina de TikTok" añadió que Ernesto Zedillo Jr. buscó a Nico "con la intención de conocerlo en persona", así que le preguntó si podía ir a su casa. "Me entra una llamada y me dice 'mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa'".

instagram

Pronto será el cumpleaños de Nico Buenfil, así que Erika le aconsejó pedirle un regalo caro: "se comunica con Nicolás porque en algún momento pasamos los teléfonos... le habla. Iba a ser el cumpleaños de Nicolás, le dije 'tú pídele mi hijito, pídele algo ching... caro', disque le iba a llevar su regalo".

Finalmente, Erika Buenfil reveló cómo se sintió su hijo con este reencuentro: "para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir 'sí tengo una persona y existe'".

getty

Las medias hermanas de Nico Buenfil

En 2004, Ernesto Zedillo Jr. le pidió matrimonio a la periodista Rebeca Sáenz; se casaron en Los Cabos y ella tenía tres meses de embarazo —tan solo meses después nació Nico Buenfil, pero Ernesto no fue a verlo.

instagram

Ernesto y Rebeca tienen dos hijas, Isabella y Victoria Zedillo Sáenz, lo que significa que son las medias hermanas de Nicolás Buenfil. Las adolescentes tienen un perfil bajo, y sus papás procuran mantenerlo así, pero de vez en cuando el público puede ver en redes sociales qué sucede en su vida.

Por ejemplo, cuando "Ernesto Zedillo le hizo de hizo de comer paella a su nieta, y hasta vals hubo". En este posteo, seguidores mencionaron que "es igualita al hijo de Erika Buenfil".

Ni siquiera Rebeca sube fotografías de sus hijas, pero Isa Zedillo (así le dicen de cariño) tiene una cuenta de imágenes donde gusta de compartir eventos especiales. Además, Nico Buenfil sigue a sus medias hermanas en redes sociales.