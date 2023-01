Ellas son las nietas de Priscilla Presley, las hijas de Lisa Marie que se quedaron sin su mamá

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, perdió la vida el pasado 12 de enero 2023 a los 54 años; su icónica madre, Priscilla Presley, tuvo que despedirse muy temprano de su primogénita y la única heredera del legado del rey del rock. Por si fuera poco, Lisa Marie tuvo cuatro hijos en vida, un hombre y tres mujeres —solamente quedan las tres jovencitas, Riley Keough, y Harper y Finley Lockwood.

¿Cuántos hijos tuvo Lisa Marie Presley?

Lisa Marie Presley tuvo 4 hijos: su primera hija Riley Keough y su primer varón Benjamin Storm Keough (con su primer exesposo Danny Keough); y las gemelas Harper Vivivenne Ann Lockwood y Finley Aaron Love Lockwood (con su cuarto exesposo Michael Lockwood). Benjamin Keough fue el hijo de Lisa Marie y nieto de Elvis Presley que se suicidó a los 27 años en 2020.

getty

getty

Las hijas de Lisa Marie y nietas de Priscilla Presley

La primogénita, Riley Keough, es una copia exacta de Lisa Marie Presley. La nieta mayor de Priscilla Presley nació el 29 de mayo de 1989 (tiene 33 años) y siguió los pasos de su familia en el campo artístico pero de otro modo: siendo cineasta y actriz.

Riley es producto del primer matrimonio de su fallecida madre con el músico Danny Keough, 58. En 2017 dijo a The Guardian, “mi vida ha sido más compleja de lo que las personas creen”, añadiendo que detesta salir a restaurantes y “buscar una mesa… tengo demasiado que hacer, no me gusta toda esa experiencia”. También reveló un par de anécdotas de su infancia, donde en sus palabras “le dije a mi papá, ‘quiero ser pobre como tú’, y yo no vi ofensa alguna en ello […] Fui muy privilegiada con mi madre, pero mi padre no vivía así. Y creo que experimentar ambos lados fue de ayuda”.

Como buena nepo baby, Riley aclaró a InStyle que su mamá la instruyó bien para adentrarse al mundo profesional: “crecí con mi mamá diciéndome, ‘todo lo que hagas en la vida, debes tomártelo con seriedad, y trabajar muy duro y ser muy buena —no solo te metas a las cosas’”. Seguro la reconoces por sus más famosas participaciones en Mad Max: Fury Road (2015), American Honey (2016), La casa de Jack (2018), Noche de Lobos (2018) y The Girlfriend Experience (2016) que le otorgó una nominación al Globo de Oro.

Tan solo unos días antes de los Golden Globes 2023 —donde apareció Lisa Marie por última vez—, madre e hija convivieron con el directo de Elvis para conmemorar el cumpleaños 88 del rey del rock en Formosa Café en Hollywood, uno de sus preferidos e incluyendo la asistencia de Austin Butler. “Todos tenían una enorme sonrisa en su rostro, y ella [Lisa Marie] se veía en muy buen estado”, dijo una fuente a People. Riley Kough no ha dado declaraciones sobre la muerte de su madre —pero aquí ya puedes leer que el hermano de Lisa Marie rompió el silencio sobre su muerte.

En 2006, Lisa Marie se casó con su guitarrista, director y productor musical Michael Lockwood, y en 2008 nacieron las gemelas Harper y Finley, de actualmente 15 años. Presley presentó la separación alegando que había contenido sexual y de abuso infantil en la computadora de Lockwood, pero nunca encontraron evidencia, y el divorcio se concretó en 2021.

getty

Priscilla Presley habló con US Weekly y dijo en 2019, “no puedo creer lo inteligentes que son [las gemelas] con la tecnología. Pueden manejar un celular mejor que nadie. Ya saben buscar en Google. Saben dibujar cosas y hacer figuras, Dios. Son simplemente niñas pequeñas experimentando la vida y teniendo divirtiéndose mucho”. La orgullosa abuela también reconoció que nunca las obligaría a elegir su carrera, “la música es su decisión, nunca las forzaremos. Si quieren escuchar a Elvis en la radio, por supuesto. Y si quieren escuchar su propia música, ¡absolutamente!”.