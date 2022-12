Ellas son las verdaderas reinas anti-botox de Hollywood: famosas que envejecen con gracia

¿Juventud eterna? El paso del tiempo en Hollywood ha sido bondadoso con algunos personajes y ha dejado duras lecciones a otros. Esto es lo que han aprendido las estrellas sobre los procedimientos cosméticos antiedad. ¿Quién se ve mejor?

¿Qué famosas no están operadas?

Según un estudio de Allied Market Research, se estima que en Estados Unidos se invierten 49.2 billones de dólares en productos y tratamientos cosméticos cada año. El star system ha estado a la cabeza de esta industria desenfrenada por décadas, pero las nuevas generaciones intentan aprender de sus predecesoras y toman lo mejor que la cosmética puede ofrecernos sin cruzar la línea hacia el desastre, todo gracias a estos ejemplos.

Actrices de friends en la actualidad

El caso de la actriz Courteney Cox se salió de control. La también productora de TV tiene 58 años y, ahora que los rellenos que se inyectó en la cara se diluyeron un poco, ha reflexionado sobre su aspecto y asegura que no lo haría de nuevo, ni siquiera pasadas las seis décadas.

“No hay nada malo en cumplir 60, pero no puedo creerlo, el tiempo se va tan rápido”, dijo a The Times, “traté de perseguir la juventud durante años y no me di cuenta de que en realidad sólo estaba viéndome muy rara, haciendo cosas con mi cara que no haría jamás ahora, como aplicarme inyecciones...”.

Sus coestrellas de Friends prefirieron no ir por ese camino. “Estoy convencida de que no me vería mejor”, ha dicho Lisa Kudrow, de 59 años, a The Guardian, “tengo miedo de verme alterada y, además, si congelo mi frente no podré expresar nada”. Por su parte, Jennifer Aniston simplemente comentó: “Nadie quiere arrugas, pero el bótox se ve horrible”. En febrero Jen cumplirá 54 años y luce tan espectacular como siempre.

Actrices sin cirugías después de los 40 años

“Me voy a ver como un perro shar pei”, bromeó Kelly Clarkson en un podcast con la actriz Mayim Bialik, “voy a estar llena de arrugas... No es porque me considere mejor que las personas que se hacen cosas en la cara, sino porque tengo miedo de esa cosa llamada botulinum toxin (bótox)”.

La cantante convertida en conductora de tele cumplió 40 años y, aunque su figura ha sido juzgada desde el inicio de su carrera, ha tomado las críticas como un reto.

“Espero que aún tenga el talk show en mi vejez para que la gente vea cómo te ves cuando maduras... y se den cuenta que envejecer en serio está bien”.

Jessica Biel es otra partidaria del envejecimiento natural, “la verdad me da miedo, mi cara es parte de mi trabajo, mi capacidad de moverla es importante y, aunque puedo ver cómo se están formando las líneas alrededor de mis ojos y mi boca, no quiero cubrirlas... al menos no por ahora”, declaró la actriz a una publicación de moda.

Por su parte, Olivia Wilde, a punto de cumplir 39, tampoco le teme a la vejez. “No me gusta la cirugía plástica, la cual catalogo como una tendencia de belleza. Los rellenos me aterran y el bótox hace que la gente parezca de cera. No quiero juzgar, pero en este momento es una tendencia de belleza que detesto”, dijo a Byrdie.

Actrices que se ven mejor a los 50

Cameron Diaz tomó la experiencia del bótox como un propulsor para su nueva filosofía de vida. “Me cambió el rostro de una manera tan rara que me di cuenta que no era lo que quería, prefiero ver mi cara envejeciendo que una que no me pertenece para nada”, contó en su libro The Body Book, en el cual aconseja a sus fans cómo estar sanas desde el interior. “Ser feliz es el mejor suero que existe”, dice a sus 50 años, y asegura que se siente mejor que nunca.

Sofía Vergara también llegó a ese número con una sonrisa, quizá mejorada con un poco de bótox. “Si te sientes feliz y confiada, ¿por qué no?”, dijo a una publicación estadounidense, “pero también creo que debes hacer tu investigación y saber lo que te espera, si podrías verte más fresca pero no necesariamente más joven. No quiero envejecer, pero ¿qué se le puede hacer? Es un proceso natural y lo trato de vivir con la mayor gracia que pueda”.

Este año, Amy Schumer presumió en redes sociales que se había sometido a una liposucción luego del nacimiento de su hijo Gene en 2019, “por fin me siento bien, ha sido todo un viaje y tengo mi fuerza de vuelta”, publicó en Instagram junto a varias fotos de ella en traje de baño.

“Nunca pensé que lo haría, pero hablamos luego de que tu útero no se contraiga por dos años y medio, y que cumplas 40”, dijo la comediante de 41 años. Con su honestidad habitual, aceptó que no compartió su nueva figura para lucirse, sino para empoderarse, “nunca he sido famosa por ser sexy, pero ya estaba cansada de verme en el espejo”.

Otra reina de la comedia es Chelsea Handler, quien admite que se ha hecho tratamientos láser para rejuvenecer su piel, pero que a sus 47 años no se ha sometido a otro tipo de procedimiento, “hay mu- chos hombres que han tocado mis bubis, pero ninguno de ellos ha sido doctor”, bromeó en redes sociales.

Cindy Crawford, Christy Turlington, ClaudiaSchiffer y Naomi Campbell no han sido ajenas a uno que otro retoque, pero han mantenido su distancia. “No puedes evitar notar que envejeces, pero no hay que quedarse atorada ahí. Déjalo ir y enfócate en el día que tienes enfrente, eso es lo único que puedes hacer”, ha dicho Cindy a The Hollywood Reporter.

¿Qué le pasó a Madonna en el rostro?

Hay celebs que se han beneficiado tanto como perjudicado de las cirugías, es el caso de Jessica Simpson. “Quería quitarme la piel flácida luego de mis embarazos”, dijo en su libro Open Book, “estaba tan avergonzada de mi cuerpo que no quería que mi esposo me viera sin camiseta”. Pero tuvo complicaciones y estuvo nueve días en el hospital, “me dio una infección y vomitaba tan fuerte que creí que iba a abrir mis suturas”. Hoy está en buena forma, pero sus fans no pueden evitar hablar de sus labios, que parecen haber sufrido los efectos negativos del relleno y están tan inflamados que no corresponden a su rostro. Aún así los luce en Instagram.

La “Reina del Pop”, Madonna, también ha jugado con la cosmética, a veces con mejores resultados que otras, a sus 64 años muestra a sus millones de seguidores en Instagram un rostro libre de arrugas y lo que parecen ser implantes de senos. La estrella prueba todo lo nuevo, desde TikTok hasta dientes de diamantes y reguetón. Su aspecto juvenil divide a la audiencia.