Elle Fanning harta de que traten de enemistarla con su hermana Dakota

La actriz Elle Fanning nunca ha negado que su hermana mayor Dakota es el principal motivo de que acabara dedicándose al cine, en primer lugar, porque de pequeñas ambas jugaban a representar sus propias historias en casa y, más adelante, se le presentaría la oportunidad de empezar a actuar cuando los directores de las películas en que esta participaba le preguntaban a sus padres si ella podía dar vida a la versión más joven del mismo personaje.

(Foto: Getty Images)

Aunque las comparaciones sean odiosas e inevitables, ese no ha sido el mayor problema de crecer a la sombra de otra intérprete en el plano personal y profesional. Lo que más perturba a Elle es que se dé por sentado que no son capaces de alegrarse por los triunfos de la otra sin compararlos con los suyos propios o que sus carreras pueden haber perjudicado a su relación fraternal.

(Foto: Getty Images)

«Mi hermana lleva en esta industria desde que era muy pequeña y en todas mis entrevistas me solían decir: ‘Oh, seguro que están muy celosas la una de la otra’. No sé por qué, pero parece que todo el mundo está empeñado en enfrentar a las mujeres entre sí y existe ese problema de que, cuando trabajas con otras compañeras, siempre hay cierta rivalidad y no es cierto, en absoluto», expresó ahora en unas declaraciones al portal Entertainment Tonight en las que ha retomado el argumento que ya exponía en una entrevista reciente a la revista Tatler.

«Es cierto que existe un estigma acerca de cómo se comportan las mujeres en el lugar de trabajo, pero en Hollywood es peor. Esperan que seas muy competitiva y celosa; la gente quiere perpetuar esa dinámica, aunque no sea la realidad», aseguraba entonces.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images