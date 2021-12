Ellos fueron los amores y amantes en la vida de Elizabeth Taylor

“Siempre he admitido que soy gobernada por mis pasiones”, dijo Liz Taylor sobre su particular forma de enamorarse y entregarse al amor, la diva de Hollywood no sólo fue famosa por su increíbles actuaciones en los clásicos del cine, también lo es por el número de veces que se casó. Conoce a los esposos de Elizabeth Taylor.

Los amantes y esposos de Elizabeth Taylor

Nicky Hilton

En la época en la que filmaba la película Father of the Bride junto a Spencer Tracy, conoció a Nicky Hilton, el atractivo y joven heredero de la famosa cadena de hoteles.

El noviazgo fue breve y el 6 de mayo de 1950 se casaron, después de que ella se convirtió al catolicismo. Liz declaró a la prensa:

“El corazón sabe cuando uno conoce al hombre apropiado. No cabe duda de que Nicky es el hombre con quien deseo pasar el resto de mi vida”.

Liz partió para su luna de miel en París sin sospechar que le esperaba un infierno. Nicky la abandonaba para irse al bar a tomar o al casino a jugar, y mostró un temperamento tan agresivo, que hasta llegó a golpearla.

El matrimonio duró menos de un año. La carga emocional fue excesiva para Liz y tuvo que ser internada en un hospital.

Montgomery Clift

La MGM, con quien Liz tenía contrato, la prestó a los estudios Paramount para protagonizar junto a Montgomery Clift, el atractivo actor de Broadway, de 29 años, A Place in the Sun.

Liz y Clift establecieron una relación muy especial. Por primera vez ella tenía un confidente que no era su madre. Según la biógrafa Patricia Bosworth, en su libro Montgomery Clift, él llamaba a Liz mi “mujer ideal” y hablaba de ella como su “gemela”.

“Somos muy parecidos”, decía él. “Tú y yo deberíamos casarnos”, le insinuó Liz un día. “Bessie Mae, jamás amaré a otra mujer como a ti, pero no puedo ofrecerte el tipo de relación que necesitas”, le respondió él.

Michael Wilding

Liz fue enviada a Inglaterra a trabajar en la cinta Love is Better Than Ever y allá se enamoró de Michael Wilding, el famoso actor británico. El tenía 39 años, era culto, refinado y muy elegante.

La actriz se compró un enorme anillo de zafiro rodeado de diamantes y anunció a todos que estaba comprometida con Wilding. Este se quedó muy sorprendido por su audacia.

Liz le consiguió un contrato con la MGM y el 21 de febrero de 1952 se casaron. Ella declaró a la prensa:

“Espero que un día ustedes se sientan tan felices como yo me siento ahora”.

Mike Todd

En 1956, a los 24 años de edad, Liz era la estrella más taquillera del cine y reconocida como “la mujer más bella del mundo”, pero se sentía muy desdichada por su fracaso matrimonial.

En esos días conoció a Mike Todd, el exitoso productor de películas, empresario, experto en relaciones públicas y un inventor que con su Todd-Ao cambió el sonido del cine para siempre.

Todd, de 52 años, tenía un hijo de su primer matrimonio y estaba comprometido para casarse con Evelyn Keyes, pero se enamoró de Liz al instante.

Al siguiente día de que se hiciera pública la separación de Liz, Mike se le declaró. Liz y Todd se casaron el 2 de febrero de 1957, en Acapulco.

El 23 de marzo de 1958, Todd tenía que ir a New York a recibir un premio. Cuando volaban sobre Nuevo México, el avión se estrelló contra las montañas, incendiándose, y todos los cuerpos quedaron calcinados. La muerte de Todd sumió a Liz en una profunda depresión durante semanas.

Eddie Fisher

Ella estaba en medio del rodaje de Cat on a Hot Tin Roof, junto a Paul Newman, y poco a poco se incorporó al trabajo. Eddie Fisher y Liz se consolaron mutuamente por la muerte de Todd y terminaron enamorándose. Liz se convirtió al judaísmo, religión de Fisher, y se casaron en Las Vegas.

Richard Burton: el gran amor de Elizabeth Taylor

El actor galés Richard Burton era su coprotagonista en Cleopatra en el papel de Marco Antonio. El encuentro entre ambos fue electrizante. A ella le impresionó la profunda voz de él. A Burton, la belleza de Liz y su natural poder de seducción.

Se convirtieron en Le Scandale y ocuparon el primer lugar en las noticias. Finalmente la pareja de actores logró superar el escándalo con mayor riqueza y una jerarquía profe- sional impresionante.

Tras divorciarse de sus respectivas parejas, Liz de Eddie y Burton de Sybil Williams, el 15 de marzo se casaron en el hotel Ritz-Carlton, en Montreal, Canadá.

“Me siento tan feliz... ¡Este matrimonio será eterno!", declaró la actriz.

A los largo de 10 años de matrimonio, protagonizaron 11 películas y acumularon 30 millones de dólares. Ellos se amaban, pero el alcohol los hizo tener una relación de amor-odio y se separaron.

El 26 de junio de 1974, Liz se divorció de su quinto esposo en un pueblecito suizo. Al año siguiente, el 10 de octubre de 1975, se casó de nuevo con Burton, bajo la promesa de que él iba a dejar de beber. Pero el actor no la cumplió y se divorciaron en 1976.

John Warner

Como Liz no sabía vivir sin el apoyo de un hombre, se encaminó a un nuevo espejismo de amor: John Warner, un político de Virginia.

El 4 de diciembre de 1976 se casaron. Ella les dijo a los reporteros: “Quiero pasar el resto de mi vida con John. Quiero ser enterrada con él”.

Pero en noviembre de 1982, Liz se divorció de Warner y declaró: “Ser esposa de un senador no es fácil. Es una vida muy solitaria”.

Víctor González Luna

En Puerto Vallarta comenzó una relación con Víctor González Luna, un distinguido caballero procedente de una acaudalada familia de Guadalajara.

En diciembre de 1983 ella entró en el Centro Betty Ford, encarando nuevamente su problema de adicciones. En julio de 1984 rompió su compromiso con González Luna.

Larry Fortensky

En su vida sentimental, Liz sentía un vació, y en octubre de 1988 tuvo una recaída con el alcohol y los medicamentos recetados. Fue al Centro Betty Ford como paciente ambulatoria y allí la dulce sonrisa de un hombre muy varonil iluminó su vida.

Se trataba de Larry Fortensky , un apuesto y modesto operador de equipo pesado de la construcción, de 36 años de edad, que tenía adicción al alcohol.

Desde el primer instante nació entre ellos una atracción que se convirtió en amor, a pesar de la diferencia de edades y de orígenes.

“El me trató como a una persona que, como él, tenía un problema, y me ayudó a través del tratamiento”, dijo Liz.

El 6 de octubre de 1991, en el Neverland Valley Ranch de Michael Jackson, en California, celebraron la boda. Vivieron muchos años de felicidad, pero finalmente el matrimonio naufragó y se divorciaron.