Ellos son los 3 hijos que Mayrín Villanueva tuvo en sus dos distintos matrimonios

Mayrín Villanueva pronto cumplirá 52 años (8 de octubre), y además de estar satisfecha con su carrera profesional, sabe que su gran logro es la maternidad.

Villanueva estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y debutó en 1997 con un papel en Mi generación.

El resto fue historia, y además de los proyectos en los que ha trabajado, se permite ser una de las madres más amorosas.

Mayrin Villanueva ha estado casada en dos ocasiones. Su primer esposo fue Jorge Poza; ambos estuvieron juntos de 1997 a 2008 y tuvieron dos hijos (Romina Poza y Sebastián Poza).

Mayrín y Jorge se divorciaron después de que se diera a conocer el romance de la actriz con Eduardo Santamarina.

Hoy día, Santamarina y Villanueva siguen juntos y tuvieron una hija llamada Juliana Santamarina.

La protagonista de Si nos dejan claramente ha hablado de esta situación que fue tan sonada en su época.

“Definitivamente nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo”, dijo Mayrín en entrevista. Pero también ha catalogado a Jorge Poza como “su verdadera familia”.

Para mí, Jorge va a ser una persona que es mi familia, o sea ya no es mi esposo, pero es mi familia. A mi me duele mucho si yo lo veo mal, si lo veo bien me da mucha felicidad.