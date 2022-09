Ellos son los dos amados hijos de Sophia Loren, la 'eterna belleza italiana'

Un 20 de septiembre de 1934, en Roma, nació Sofia Scicolone Villani, tal su verdadero nombre. Hoy día la conocemos con su nombre artístico, Sophia Loren, y la llamada "eterna belleza italiana" llega a los 88 años con un reconocimiento prolífico.

Aunque a Loren la reconocemos por películas como A Special Day (1977), The Fall Of The Roman Empire (1964) y Yesterday, Today and Tomorror (1964), la faceta de maternidad es una de las que se siente altamente orgullosa.

¿Quién fue el esposo de Sophia Loren?

El esposo de Sophia Loren fue Carlo Ponti, pero tuvieron una polémica unión. Loren conoció a Ponti de 15 años, cuando él tenía 37; aunque el productor de cine italiano estaba separado de su esposa Giuliana, legalmente no estaba divorciado.

Los dos se casaron por poder en México en 1957, pero anularon el matrimonio en 1962 para no ser acusados de bigamia —aunque decidieron seguir viviendo juntos. Finalmente, Ponti se divorció en 1966 y se casaron. Carlo murió en 2007 por una complicación en los pulmones.

¿Cuántos hijos tiene Sophia Loren?

Loren tuvo dos hijos con Carlo Ponti, su único esposo: Edoardo Ponti (1973) y Carlo Ponti (1968).

Carlo Ponti, el hijo de Sophia Loren

A Carlo no solo lo reconocen por ser el hijo de Sophia Loren, sino por ser el maestro Carlo Ponti. Es un un reconocido conductor de orquesta cuyo país de nacimiento es en realidad Suiza.

Lideró a varias de las orquestas más reconocidas a nivel global, como la Orquesta Nacional de Rusia y la Sinfonía de San Bernardino de California. Además en 2013 fundó el Los Angeles Virtuosi Orchestra donde usa los fondos obtenidos para apoyar causas del desarrollo en estudios musicales.

En entrevista, le preguntaron a Sophia Loren por su larga trayectoria en el cine, y afirmó: "es lindo cuando recibo premios por lo que he hecho en películas, pero cuando me felicitan por mi familia y dicen que tengo dos hermosos hijos, ¡me siento muy orgullosa!

Además de una madre amorosa, Sophia tambiéne es abuela. Carlo Ponti Jr. es papá de dos niños con su esposa Andrea Meszaros Ponti, con quien se casó en 2014.

Edoardo Ponti, hijo de Sophia Loren

Así como su hermano tiene la vena artística en la música, Edoardo lo eligió para el cine (como sus padres). El otro hijo de Sophia Loren es un director y escritor que se especializó en lengua inglesa y cine; también tiene dos hijos, Lucia y Leonardo, con su esposa desde 2007, Sasha Alezander.

El historial filmográfico de Edoardo abarca siete títulos, entre los que destaca su última ibra The Life Ahead ('La vita davanti a sé') en la que participó Sophia Loren como protagonista, una adaptación al cine con el título de 'Madame Rosa'.

Sobre esta película, Edoardo Ponti contó a Efe: "así es como yo veo a mi madre. Siempre quiero mostrar a Sophia Loren, no como la diva, sino como la actriz, la mamá y la artista que yo conozco". Además afirmó que le dio gusto que fuera una piza hecha en italiano, porque su mamá "quería reencontrarse con su lengua (el napolitano)".