Ellos son los hijos de Alejandro Sanz, y a esto se dedican

Los hijos de Alejandro Sanz son su principal inspiración al crear su arte, así lo ha manifestado ante la prensa y en redes sociales.

Los hijos del cantautor español Alejandro Sanz han dejado ver su lado más tierno y amoroso. Lo hemos observado en sus posteos de Instagram y en las fotos de algún paparazzi.

“Dicen que no hay definición perfecta de felicidad. Yo lo tengo claro: mis hijos. Ellos son la historia más bonita y divertida que he escrito en mi vida. Soy un padre orgulloso e impaciente por leer todos los capítulos que nos quedan por vivir. Hoy me felicitan, pero yo les celebro cada día. Os amo”, posteó el madrileño en sus redes el Día del Padre 2022.

Hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel

Alejandro Sánchez Pizarro, uno de los íconos de la música española, no entiende su arte si no la atraviesa el amor. Y qué muestra más palpable que las partituras inspiradas en su primogénita Manuela Sánchez Michel.

“Seguimos aquí, locos por bailar una canción juntos y reírnos con las cosas tontas. Y eso, mi amor, es lo que más agradezco en la vida. Te amo yo a ti, más que tú a mí y deja de decir: yo más. Porque es imposible, vida. Te amo pequeñita. Este amor no se explica. No lo explica nadie. Feliz cumpleaños”, le dedicó a su hija en su último aniversario.

¿A qué se dedica, Manuela, la hija de Alejandro Sánz y Jaydy Michel?

Foto: Getty.

Manuela Sánchez Michel, quien nació el 28 de julio de 2001, siguió los pasos de su madre, la modelo mexicana Jaydy Michel, y se dedica a la moda. La joven de 21 años ha iniciado su propio camino por las pasarelas, pero como diseñadora. Junto a una de sus amigas lanzó el emprendimiento Bølge Shoreware, una marca de ropa de playa.

La tesitura de las letras más tiernas que ha compuesto el ganador de 24 Grammys latinos y cuatro Grammys estadounidenses resaltó con ‘Y sólo se me ocurre amarte’. Esta canción fue uno de los éxitos que el cantante de acento andaluz tuvo en su disco ‘Alejandro Sanz MTV Unplugged’, presentado en el año 2000.

Qué canciones le ha escrito y dedicado Alejandro Sanz a su hija Manuela

Y solo se me ocurre amarte

“Tan pura la vida y tú; tan llena de paz y de luz. Y sólo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. No existe un corazón que no resista, pero si lloras quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya hasta que la pierda de vista”, cita la canción.

Además, Alejandro Sánz le compuso a su hija Manuela el tema ‘Mi niña’, el cual fue integrado al disco ‘No es lo mismo’, del año 2002. Se ha vuelto un himno para los que tienen la dicha de tener un bebé en casa.

Mi niña

Foto: Getty.

“Mi vida no quiere dormir, mi vida no quiere subir a la nube, no quiere subir a la luna. ¡Y no le pasa nada, no le pasa nada! Pero esta noche mi vida no quiere dormir en su cuna, no quiere dormir y es la una; yo te vo´ a cantar. Yo estuve allí, yo corté la cintita roja de tu cometa”, son algunas de las frases enternecedoras que plasmó el español.

Se lo dices tú

Foto: Getty.

Otra de las canciones de Alejandro Sanz que tocan nuestras fibras más sensibles es el de ‘Se lo dices tú’. Éste deja ver los sentimientos del artista durante su separación con Jaydy Mitchel. Lo que significó la distancia con su pequeña, por lo que es una canción con un tono melancólico, pero hermosa.

“Y si no descansa su alma, en silencio me transformo. Que no le moleste el mundo, no hace falta que me digan nada para arreglar sus alas, me basta con su mirada. Serena va en el aire y no hay paz en esta calma, menos mal que somos dos, para extrañarla. Y se me derrama, y con su mirada, de cualquier tormenta soy capaz de hacer un cielo azul, pero cuando se levante, niña, se lo dices tú”, dice la canción.

Quién es Alexander Manuel Sánchez Rivera, primer hijo varón de Alejandro Sanz

El segundo descendiente del rey del pop flamenco nació a partir de su relación con la maquillista puertorriqueña Valeria Rivera.

Alexander, hasta el momento es el único de los hijos de Sanz que ha seguido sus pasos en la música. Aunque Manuela sabe tocar el piano, él se ha desarrollado en el gremio. Ya es un músico verificado en la plataforma Spotify, con el nombre artístico de KYD.

El sencillo que actualmente aparece en la aplicación se llama ‘My time’. Pero, en 2019, Alejandro Sanz publicó una foto en Instagram dándole la bienvenida a su hijo al medio, con este mensaje: “Mi admiración tiene forma de persona. Mi hijo Alex: música en vena y disco en vuelo”.

En la publicación hace alusión a un disco llamado ‘SanitY ep’, con los temas: ‘Future’, ‘Espacio’, ‘Can you feel that’, ‘Airbnb’ y ‘To the top’. Además de crear su propia música basada en el trap y toques urbanos, es un excelente trombonista.

De hecho, en 2019 Alexander fue parte del selecto equipo de músicos de Sanz, durante su gira de ‘El Disco’. Cuando tocó en Madrid lo presentó así:

“Esta noche, él no quiere que le presente, pero lo voy a presentar igual, porque pa’ eso estamos los padres, pa’ molestar a los hijos. Ha venido mi hijo Alexander”.

Se dieron un abrazo y beso fraterno y empezó la canción ‘La peleita’, con el foco hacia el pequeño músico, en ese entonces de 16 años. En el documental de Amazon Prime acerca de dicha gira, Sanz resaltó la presencia de su hijo en el escenario, aquella noche madrileña:

“El artista más importante de la noche fue mi hijo Alexander. Le encanta la música, es trombonista, lee música, le encanta el jazz, le encanta el trap”, mencionó conmovido.

Hasta el momento no hay una canción conocida dedicada a Alex. Pero, el cantautor de ‘Amiga mía’ acostumbra publicar muestras afectivas en sus redes sociales. Este bello mensaje lo posteó en su último cumpleaños. Hizo hincapié cuando vino al mundo, el 17 de noviembre de 2003, fecha en la que también su padre cumplía años.

“Ellos forman los perfiles de la persona que soy. Como hijo y como padre, nos vamos formando en generaciones para superar lo anterior. Mi padre me hizo mejor, y espero seguir su ejemplo para dar a mi hijo tanto y todo como ser humano para ser mejor que yo. Hoy, era el cumpleaños de mi padre y también es el de mi hijo Alex, y como he dicho, las casualidades no son. Este día tenía que ser. Os quiero”.

Capitán Tapón: Historia de amor hacia un hijo

Dylan Sánchez Perera, el primer hijo que tuvo en su matrimonio con Raquel Perera, nació el 12 de julio de 2011. Un torbellino que cambiaba de lugar los instrumentos del estudio musical de papá. Cada noche entraba a verlo trabajar e intentaba imitarlo.

Foto: Getty.

Una de esas noches, Sanz grabó a Dylan mientras jugaba a hacer música. Lo que el pequeño no sabía es que su voz se grabó para el tema que le dedicó, ‘Capitán Tapón’, del disco ‘Sirope’ (2015). La tierna conversación la inició su hijo, así:

- Ahora tú, como yo, como yo, ¿vale? ¿Vale? - Tú primero - Vale

“Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige y me ordena, y me torea. Pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos ‘cartoones’ de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente, vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme”

Aunque Dylan apenas tiene 11 años ya acompaña al cantante a algunas de sus giras y levanta ternura entre los fans. Así es como Alejandro Sanz deja ver el amor desbordado por su pequeño torbellino, en redes sociales:

“Mi súper poder favorito es ser papá de la persona noble, buena, talentosa, cariñosa y mega crack en la que te estás convirtiendo con el paso de los años. Feliz vuelta al sol mi Capitán Tapón. Sigue destapando la vida con tu risa y tu corazón bello. Mi amor por ti no es de este mundo”.

Mi persona favorita: Alma de mi alma

La hija más pequeña de la familia es Alma Sánchez Perera, tiene ocho años, nació el 24 de julio de 2014. También es fruto del matrimonio con Raquel Perera, de quien se divorció en 2019. Sin embargo, el español con sangre andaluz y gaditana -por herencia de sus padres- procura estar cerca de sus pequeños.

Y, como Sanz suele demostrar su amor mediante su arte, también le escribió una bella melodía a su hija, la cual canta en colaboración con la cubana Camila Cabello: ‘Mi persona favorita’, se llama.

“Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tiene, niña, tus enojos. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quien canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo… A mi persona favorita yo le canto esta cosita de juguete, tú en mi vida juega con mi corazón”.

Aunque sean hijos de diferentes madres, es una familia unida. Así lo reflejan en sus publicaciones tanto los cuatro hermanos, las ex parejas, el propio Alejandro Sanz y hasta su actual novia, la artista plástica Rachel Valdés.

Foto: Getty.

“Mi Alma, mi niña, mi persona favorita cumple años hoy y a mí se me pone un nudo en el corazón. Gracias por venir a mi vida y llenarla toda de ti. Feliz cumpleaños amor”, fueron las palabras que le dedicó Sanz a su hija en su más reciente aniversario.

Cabe mencionar que, la paternidad sensibilizó aún más al cantautor ‘flamenquito’ y lo impulsó a participar en diferentes causas sociales. Argumentó que “cuando eres padre de un niño, eres padre de todos”.

Entre las organizaciones con las que ha colaborado, están: Unicef, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Save The Children, Cruz Roja, entre otras organizaciones; además fue parte del movimiento Salva el Ártico.





