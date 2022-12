Ellos son los papás de los 4 hijos que tiene Michelle Veith —incluyendo al hombre con el que luchó por la custodia

Michelle Veith tiene una extensa carrera en pantalla chica de la que se siente muy orgullosa, pero definitivamente uno de los sucesos que más le han llenado de cariño, es la maternidad. La estrella de Mi pequeña traviesa es madre de tres niños y una hija, producto de sus diferentes matrimonios.

¿Cuántos hijos tiene Michelle Veith?

Michelle Veith, de 43 años, tiene cuatro hijos: Leandro, Michelle, Cristian y Selika. Los primeros dos son producto de su primera relación con Leandro Ampudia y los otros dos con Christian Aparicio.

¿Cuántos años tiene la hija de Michelle Veith?

Michelle Ampudia ha destacado en el medio por seguir los pasos de su mamá en la actuación y por el enorme parecido que tiene a ella —con varios comentarios aludiendo a que es la viva imagen de Veith durante la juventud.

Mich Ampudia cumplió 15 años en octubre del 2022 y celebró su fiesta de quinceañera en Acapulco, celebración que se hizo a lo grande y su vestido fue diseñado por el modista preferido de Thalía.

Ellos son los papás de los cuatro hijos de Michele Veith

El primer esposo de Michelle Veith fue Héctor Soberón, a quien conoció en Mi pequeña traviesa, pero el matrimonio solo duró un año y se divorciaron en 2004 sin hijos. Ese mismo año Michelle habló con CARAS sobre el caso de los videos sexuales de ella divulgados por Soberón.

Veith se casó al poco tiempo con el empresario Leandro Ampudia, y ambos tuvieron dos hijos: Leandro (17) y Michelle Ampudia (15); el hijo mayor se cambió el apellido paterno por el de su mamá en redes sociales.

Leandro Ampudia y Michelle Veith terminaron el matrimonio, y se dice que fue por la adicción a las apuestas del empresario. De hecho éste habló en entrevista sobre la experiencia: “[cuando les dijimos del divorcio], Mich me abrazaba y me decía ‘no, no, papá’. Yo a Michelle le tengo un amor profundo y eterno, fue una gran madre, dedicada a la casa, a mi y a los niños; dejó su carrera a segundo plano por la familia”.

“No quiero buscar culpables, pero te aseguro que de ella no fue. Yo sé que soy responsable de muchos errores y los cargo, ni hablar, diría que hasta soy responsable de la mayoría”.

“Estuve en una clínica de rehabilitación de adicciones […] Michelle se involucró conmigo en el proceso, fue una experiencia muy fuerte y difícil, pero recompensadora”.

La segunda relación de la actriz de Al diablo con los guapos fue con el torero Christian Aparicio. Christian y Michelle tuvieron dos hijos, Christian (9) y Sélika (6), quienes desde muy pequeños vivía en Dallas con su mamá, mientras el torero trabajaba en México. Sobre esta relación a distancia, Veith rompió el silencio años atrás: “[la distancia] nos ha fortalecido; cuando él viene lo tenemos al cien por ciento, los niños tienen a un papá que está al pendiente de ellos todo el tiempo”.

La situación se puso escabrosa cuando Christian obtuvo la custodia temporal de los niños ante tribunales mexicanos. Se desconoce cuáles son las actualizaciones de este caso legal, pero aunque se supo que Christian y Michelle ya estaban separados, la actriz subió varias imágenes develando que aún está con el torero.