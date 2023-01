Ellos son los papás de los hijos de Alicia Villareal

Además de ser una de las estrellas más grandes de Monterrey, Alicia Villarreal es una amorosa madre con sus hijos, producto de las distintas relaciones que ha tenido. Descubre quiénes son los padres de sus retoños y cómo se lleva con ellos.

¿Cuántos años tiene Alicia Villarreal actualmente?

‘La Jefa’ tiene 51 años (31 de agosto 1971). Alicia, una de las voces femeninas más destacadas en el género regional mexicano, nació en Monterrey, Nuevo León, y le gusta compartir su día a día con los fans en redes sociales —a quienes les llama ‘werifans’ por su apodo como ‘la güerita consentida’.

¿Cuántos esposos ha tenido Alicia Villarreal?

Villarreal ha estado casada en tres ocasiones, por lo tanto ha tenido tres esposos: Ezequiel Cuevas, Arturo Carmona (de 1991 al 2001) y Cruz Martínez (desde el 2003). Como producto de sus matrimonios, Alicia Villarreal tiene tres hijos: Melanie Carmona, Cruz Ángelo y Félix Estefano.

¿Quiénes son los papás de los hijos de Alicia Villareal?

Alicia y Ezequiel Cuevas vivieron un corto matrimonio y no tuvieron hijos. La intérprete conoció a su segundo marido, Arturo Carmona, a finales de los noventa y se casaron el 16 de diciembre de 1998. Carmona es el papá de la primogénita de Alicia Villareal, Melanie Aideé Carmona.

Melanie Carmona tiene 23 años (en abril de este año cumplirá 24), y es la hija biológica de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Arturo fue futbolista en Monterrey y debutó en las telenovelas con Duelo de pasiones, pero su popularidad se alzó con Corona de lágrimas. Tras dos años de matrimonio llegó el divorcio: “yo tenía muchas lágrimas, pero tiempo para llorar no había. Ahora sí que enfrenté mi divorcio con esas cosas que tienen los señores”, dijo la cantante a Univisión.

El actor y participante de La casa de los famosos ha desmentido que las razones del divorcio fueron una infidelidad, y en la actualidad la expareja guarda una relación amistosa y de respeto, especialmente para haber disfrutado juntos de la fiesta de 15 años de su hija años atrás. Arturo y Melanie son un padre e hija muy unidos y van acompañados a varios eventos y apariciones públicas, como el día que estuvieron con el Canelo Álvarez: “Mi niña hermosa Gracias Mi Amor por este fin de semana Mágico!! Me la pasé increíble!! me hizo tremendamente feliz verte feliz!!! TE AMO CON TODA MI ALMA!! Soy y estoy muy orgulloso de Ti ! Hijita Mía”, escribió Carmona en redes.

El tercer y actual matrimonio de Alicia Villareal es con Cruz Martínez. La cantante mexicana se unió con el fundador de los Kumbia Kings y tuvieron dos hijos: Cruz Angelo Martínez (19 diciembre 2005) y Félix Estefano Martínez (12 febrero 2007); tienen 18 y 16 años respectivamente.

En un programa de televisión, la cantante de Te aprovechas dio una nostálgica declaración sobre su esposo: “mi compañero de vida, Cruz Martínez, mi marido, también ha sido muy importante, inteligente, y hemos pasado una relación muy honesta y muy clara. Todo ha salido bien, gracias a Dios. A veces me dicen ‘¿pero cómo le haces?’; no lo sé, Dios nos bendice. No parece fácil, pero sí lo es, la verdad; solamente hay que hacer a un lado el orgullo”.

En 2015, el también fundador de Los Super Reyes confesó lo feliz que era con su vida familiar. “Yo creo que los hijos son lo más importante en la vida. Los bebés [nuestros hijos] nacieron casi juntitos, yo creo que es algo bonito, porque van a crecer juntos de un lado a otro”.