¡Emeraude Toubia y Prince Royce se casaron en secreto!

Tras ocho años de relación, la actriz y modelo Emeraude Toubia y el cantante estadounidense de origen dominicano Prince Royce decidieron dar el gran paso ¡y se casaron!

La buena nueva fue confirmada por la revista People en Español a través de su cuenta de Instagram, en donde compartieron una publicación de la pareja vestida del día de su enlace.

En la portada de la publicación se puede leer que la ceremonia «ultraprivada» se llevó a cabo en «el corazón de México», país natal de la madre de Emeraude.

Los ahora esposos, quienes se conocieron gracias a un grupo de amigos en común, confirmaron su noviazgo al aparecer tomados de la mano durante la entrega de los Latin Grammy en 2015.

En sus respectivos perfiles de Instagram, tanto Emeraude como de Princem Royce ya se puede ver la portada de la revista con la noticia de su boda.

Mientras que ella añade solamente un corazón como descripción en la imagen, él optó por ser un poco más descriptivo: «Queremos compartir este momento con todos ustedes, en especial con nuestros fans», escribió.

A mediados de junio de 2017 se corrió el rumor de que Prince Royce le había pedido matrimonio a Emeraude, pero ninguno de los dos dio la noticia ni ninguno de sus allegados o representantes de prensa. Según fuentes citadas por People en Español, el anillo de compromiso le costó al cantante una suma cercana a los 100 mil dólares.

En mayo de 2018, Emeraude subió un video a su cuenta de Instagram en el que aparecía cantando «El anillo», tema de Jennifer Lopez, lo que supuso una indirecta para su novio. En el breve clip se veía a Emeraude desde su carro mientras sonaba de fondo el single de JLo y ella cantaba y bailaba al unísono, pero cuando llega el momento crucial, que dice: «Tú me has dado tanto / que he estado pensando / Ya lo tengo todo, pero… ¿Y el anillo pa’ cuándo?» gira la cámara para enfocar al cantante, quien que se encuentra al volante y que reacciona con una sonrisa torcida.

Lo que pasó después no lo sabemos, pero lo irrefutable es que ahora están recién casados. La noticia de la boda ha tomado por sorpresa a todos los medios de comunicación latinos, así como a los seguidores de los artistas, quienes no se esperaban que la pareja pasara, prácticamente en secreto, por el altar.

Las campanas de boda comenzaron a sonar hace unas semanas después de que Prince Royce comentara en el programa Despierta América de Univisión: «¿Por qué no? tengo mucho tiempo con ella», luego de que le preguntasen sobre sus futuros planes de casamiento con Emeraude, por lo que seguramente ya tenía los planes bien armados.

¡Muchas felicidades a Mr. and Mrs. Royce!

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images