Emma Bunton no cree en el supuesto romance entre Mel B y Geri

Las declaraciones de Melanie Brown revelando que había mantenido relaciones sexuales con Geri Horner -conocida anteriormente como Halliwell- en una sola ocasión durante sus primeros años en la formación han causado un gran revuelo.

Como era de esperarse, han surgido ciertas tensiones entre las Spice Girls en el momento más inoportuno posible: ahora que se preparan para salir de gira.

La aludida, hoy casada con el magnate Christian Horner y madre de dos hijos pequeños, no tardó en desmentir esa historia.

La actual Geri no encaja con la nueva imagen más lady que ha venido cultivando en los últimos tiempos, tildándola de falsa e hiriente y dejando por tanto a Melanie como una mentirosa.

Era cuestión de tiempo que algunas de sus compañeras de banda se tuviera que enfrentar a la pregunta del millón: si ellas estaban al corriente de esa noche de pasión que supuestamente compartieron las dos artistas.

Por la cara que puso Melanie Chisholm, la única de las componentes de la girl-band que se encontraba entre el público mientras su amiga Mel B realizaba esa impactante revelación en una entrevista al programa Piers Morgan’s Life Stories, no es demasiado descabellado dar por hecho que ella no tenía ni idea.

¿Qué piensa Baby Spice?

Emma Bunton, por su parte, ha preferido pecar de cauta a la hora de opinar acerca del breve romance entre las intérpretes y reconocer, en todo caso, que ella no se fía demasiado de la versión de los hechos de Melanie Brown.

«De todas las personas con las que he hablado, creo que tú eres quien mejor conoce a las chicas. Y es lo primero que he oído al respecto», aseguró Emma a su paso por el programa radiofónico The Chris Evans Breakfast Show cuando el locutor le preguntó su opinión acerca de todo el escándalo, optando por hacerse la despistada.

«En todo caso, con Mel B tienes que tomarlo todo con pinzas. Es muy graciosa», añadió para no dar demasiada credibilidad a la historia compartida por Melanie Brown, que es famosa por dejarse llevar por la emoción del momento y realizar grandes anuncios –como que las Spice Girls actuarían en la boda de Harry y Meghan o que Victoria las acompañaría en algunos de sus próximos conciertos- que luego deben ser debidamente matizados o directamente desmentidos.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images