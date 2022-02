Emma Thopmson: “A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos”

Durante la promoción de Good Luck to You, Leo Grande, película que protagoniza y donde tiene un desnudo, la actriz británica de 62 años, Emma Thompson, habló de la horrible presión que existe en las mujeres por lucir un cuerpo perfecto al mostrarse desnudas, y de los contantes recordatorios de que no somos los suficientemente buenas.

Al mencionar que debemos dejar de creer en estos estereotipos falsos de la belleza ideal y aprender a querernos y disfrutar de nuestro cuerpo sin juzgarlo, la actriz recibió una ovación, para más tarde hacerse viral en la red y seguir siendo aplaudida por sus acertadas palabras.

El inspirador discurso de Emma Thompson

"Solo estamos acostumbrados a ver cuerpos que han sido entrenados. Sabía que Nancy no iría al gimnasio y que tendría el cuerpo normal de una mujer de 62 años con hijos”, comenzó la actriz.

Emma mencionó lo difícil que fue para ella hacer esta escena, pues no está acostumbrada a mirarse desnuda frente al espejo.

“Yo no puedo ponerme así delante de un espejo. Porque si estoy frente a un espejo, me muevo, me pongo algo, me pongo de lado, hago algo. No puedo estar así [parada] porque es horrible”.

Y es aquí cuando habla de ese lavado de cerebro que nos han hecho y que nos impide disfrutar de nuestra propia belleza.

“A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho. Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y todo lo que está mal sobre nosotras”.

Entonces, la intérprete se puso de pie y siguió con su aplaudido discurso:

“Sólo acércate a un espejo sin moverte, quítate la ropa y no te muevas. Acéptate, acéptate y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca. He hecho algo que nunca he hecho como actriz”.

Emma Thompson en contra de la cirugía estética

Sn embargo, esta no es la primera vez que Emma habla del body positive, el pasado mes de enero se declaró en contra de las cirugías estéticas en una conversación con The Wrap.

"No entiendo por qué nos deberíamos hacer algo así a nosotros mismos. Sinceramente, tengo la opinión de que hacerte un cortecito por aquí o allá para no dar la impresión de que está pasando lo que de verdad está pasando, que estás envejeciendo, que es algo natural.

Ese tipo de retoques constituyen una forma de psicosis colectiva, es un gran triunfo tener un cuerpo sin retoques”.

La actriz también se confesó defensora de la salud mental de las mujeres y de apreciar la belleza a cualquier edad y en cualquier talla.