Emma Watson esconde copias del libro ‘Mujercitas’ a lo largo y ancho del mundo

Los fans de Emma Watson no han podido evitar percatarse en las últimas semanas de que no participó tanto como el resto de sus compañeras de reparto en la promoción de su nueva película, Little Women (Mujercitas), y esa ausencia resultaba un tanto extraña en vista de la estrecha amistad que había establecido con sus tres hermanas en la ficción.

Ahora por fin se resolvió el misterio acerca de dónde se había metido: resulta que la actriz estuvo muy ocupada escondiendo copias de la famosa novela de Louisa May Alcott por todo Londres. No se trata de la primera ocasión en que la estrella de Harry Potter se divierte haciendo de ‘ninja de los libros’, como ella bautizó este curioso pasatiempo que puso en marcha hace un par de años, pero en esta ocasión lo elevó a un nuevo nivel. A lo largo de los próximos días, dos mil ejemplares de la novela pertenecientes a cien ediciones diferentes serán repartidos por distintas ciudades de 38 países y todos y cada uno de ellos incluirán un mensaje suyo escrito a mano.

Los interesados en hacerse con uno de esos libros pueden mantenerse atentos a las pistas que se irán dando acerca de sus localizaciones a través del hashtag #LWBookFairies.

https://www.instagram.com/p/B6GVQcSJMbN/

Si los lugares que eligió en la capital británica, donde escondió varias novelas en el Monumento a las Mujeres de la Segunda Guerra Mundial, en la estatua de Amy Winehouse o en el busto en homenaje a Noor Inayat Khan, sirven como indicativo, lo más seguro es que Emma vaya a optar por enclaves con un importante significado para ella y para su labor feminista.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images.