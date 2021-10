Enrique Iglesias tiene claro los días que puede pasar lejos de sus mellizos

Los mellizos de Enrique Iglesias acaban de cumplir 16 meses de vida y el cantante se prepara para retomar poco a poco su ritmo habitual de trabajo.

Sin embargo, el cantante trata de acortar en la medida de lo posible sus estancias en el extranjero, que antes se alargaban durante meses debido a sus giras, para no perderse demasiados momentos del crecimiento de sus pequeños Lucy y Nicholas.

«Sí que es difícil, cada vez que me voy de gira y tengo que dejar la casa por un par de días o semanas, no es fácil. Intento que mi itinerario no me obligue a estar fuera de casa más de dos semanas, máximo, así que eso me ayuda muchísimo, pero sí que es difícil, sobre todo los primeros días», aseguró respecto a sus planes para promocionar su nuevo sencillo ‘Después que te perdí’, una colaboración con el joven Jon Z.

Lo que no le encanta..

En su día a día, la estrella de la música trata de ser un padre muy involucrado en el cuidado de sus retoños salvo una excepción: «Cambiar pañales lo hice en el hospital, pero en casa si te soy sincero no lo hago mucho. Me gusta más darles el biberón, sin duda», reconoció.

Más abierto con sus seguidores

Los fans del artista han podido seguir de cerca lo mucho que han crecido sus bebés a través de su cuenta de Instagram, donde él ha publicado varias imágenes y videos de sus niños.

Llama la atención que ahora se muestre tan abierto a la hora de compartir esos momentos familiares en vista de que durante el embarazo de su pareja Anna Kournikova ambos consiguieron mantener la noticia en el más estricto secreto con una maestría que ya querría para sí Kylie Jenner, otra celebridad que también se retiró de la vida pública mientras esperaba su bebé.

«Lo quise mantener un poquito, o bastante, en privado. Y si te soy sincero hasta pensé que a lo mejor nadie se iba a enterar incluso estando en el hospital, pero la noticia salió. Es normal, lo entiendo, y te puedo decir que ser padre me ha cambiado la vida. Soy feliz», explicó el cantante en una nueva entrevista concedida al programa ‘Despierta América’ a través de una videollamada.

