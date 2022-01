Entrevista exclusiva con Penélope Cruz

Como contenido exclusivo de nuestra portada con Penélope Cruz, hablamos con ella

justo antes del estreno de la nueva superproducción de cine The 355 (Agentes 355).

Vanidades: Se cumplieron nada menos que 20 años desde nuestra primera entrevista en

Vanidades, cuando llegaste a Hollywood para filmar Blow, con Johnny Depp, y La mandolina del capitán Corelli, con Niclas Cage. ¿Podrías resumir estos años en una sola respuesta?

Penélope Cruz (PC): ¿En una sola frase (risas)? La verdad es que creo que he tenido mucha suerte de poder seguir trabajando en tantos países, seguir aprendiendo de esta industria, ¡seguir disfrutando de mi trabajo, que me encanta! Y a la vez, haber podido convertirme en madre, que es mi absoluta prioridad en la vida... compaginarlo todo y poder seguir disfrutando.

Vanidades: Una de las tantas preguntas en nuestra primera entrevista fue: ¿Estás preparada para ganar un Oscar? Y me dijiste: “Eso no me pasa por la imaginación”.

PC: ¡Mejor así, mejor así, por la sorpresa que me llevé (risas)!

Vanidades: Pero te nominaron tres veces al al Oscar y ganaste con Vicky Cristina Barcelona, mientras Javier Bardem también ganó con No Country for Old Men. Ahora este año él figura en la preselección de la Mejor película internacional con El buen patrón y tú vuelves a tener posibilidades de ser nominada como Mejor actriz también por Madres paralelas. ¿Estás preparada?

PC: ¡Bueno, yo te diría lo mismo que hace 20 años: intento no esperar esas cosas (risas)! Y si luego pasan, me llevo tal alegría y tal sorpresa como en Madres paralelas, cuando me dijeron que había ganado en Venecia (la Copa Volpi a la Mejor actuación). ¡No me lo podía creer! Y me puse a llorar cuando me dijeron el otro día que he ganado el premio (como Mejor Actriz) de Los Angeles Film Critics. Igual, me sorprendí con un mensaje de Pedro (Almodóvar) que me dejó cuando yo estaba dormida. Lo vi por la mañana y fue una sorpresa súperbonita. Esas cosas siempre me sorprenden. Para mí es más sano llevarlo así.



Vanidades: Ahora regresas con un estilo de cine muy diferente con la superproducción The 355 (Agentes 355), al puro estilo de James Bond, con Jessica Chastain, Diane Kruger y Lupita Nyong’o... ¿En la vida real, alguna vez te cambiaste el nombre para registrarte en un hotel sin que nadie se enterara, como una

verdadera agente secreta?

PC: ¡Me lo cambio todo el tiempo, me divierte mucho!

Vanidades: ¿Podemos saber algunos de los nombres que llegaste a usar?

PC: Lo hago desde hace muchos años, todo tipo de cosas raras, que me encantan (risas), pero es mi secretillo...

Vanidades: ¿Y si pudieras espiar a alguien de la vida real?

PC: Pues.... ¡Me gustaría espiar a Meryl Streep y saber qué hace cuando está preparándose para un personaje (vuelve a reír)!

Vanidades: ¿Y así como hay tantas versiones de James Bond... estás preparada para volver a filmar más historias con las agentes secretas de The 355?

PC: A mí me gustaría porque creo que es un personaje que tiene muchas posibilidades de

crecer. Empieza en un punto que no quiere ser agente, quiere estar en su casa y le va

apeteciendo ser parte de ese grupo. ¡Podemos tener muy buenas aventuras juntas!

Entrevista: Fabián W. Waintal.