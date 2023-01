Erika Buenfil comprueba el PODER de las mujeres para sobrellevar la adversidad como madre soltera que no recibió apoyo del papá de su hijo

Erika Buenfil parece ‘Erika la conquistadora’. También parece que la actriz se encuentra en su mejor momento. Con un adolescente en casa y en la cima de las redes sociales, con el tiempo ha llegado un nuevo aire a su vida. Este segundo aire, que llegó a finales de 2019, llegó cuando Erika se preguntó qué más podía hacer para generar ingresos: “no me quedo de brazos cruzados, siempre he sido inquieta y productiva, muy administrada, independiente, nunca he tenido esposo ni papá rico. He visto por mí, y ahora por mí y por mi hijo”, nos dijo en 2022.

Erika comenzó a trabajar desde pequeña en programas infantiles de televisión en Monterrey, su ciudad natal. Se trasladó a la Ciudad de México acompañada de su madre para salir en TV, y el resto es una larga lista de éxitos, protagonizando desde muy chavita telenovelas que fueron todo un boom. Su trabajo le permitió tener un patrimonio con el cual pudo salir a flote en épocas de vacas flacas.

Erika Buenfil es el ejemplo del poder de las madres solteras

No tener trabajo como madre soltera claramente puede generar ansiedad, “he tenido momentos difíciles, pero la vida ha sido generosa conmigo. Y no me doy por vencida. Si tengo que vender flores, vendo flores. Incluso cuando me operaron de la tiroides no dejé de trabajar, no me eché para atrás”, nos contó.

Nicolás Buenfil ve a su mamá, Erika Buenfil, también como a un papá

Nicolás Buenfil es producto de la breve y rápida relación informal que tuvo Erika Buenfil con el hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, Ernesto Zedillo Jr. Nació en el 2004 y tiene 18 años, y es un hijo muy orgulloso de todo lo que su madre ha hecho por él.

En entrevista con Quién, Nicolás llamó a su mamá una fregona, “mi mamá significa mi mundo, no sé qué haría sin ella”. De hecho, la actriz de 59 años dice también que ha sido el “padre” de Nicolás porque desde su nacimiento el padre biológico no ha figurado a gran escala. Zedillo pidió la mano a su actual esposa Rebeca Sánchez (con quien tuvo dos hijas) mientras Erika tenía cinco meses de embarazo. De hecho habló de esta situación vivida entre Zedillo Jr. y el hecho de que ella esperaba un hijo de él: “sentí miedo, terror; pensé en cómo le voy a decir esto, ¿por qué él? con quien menos imaginé, porque fue breve y a parte no estaba planeado, yo me estaba cuidando pero falló la pastilla. Se te viene el mundo abajo, te da miedo”, dijo a Yordi Rosado.

Aunque Ernesto le dijo a Erika que ‘no se preocupara’ y que estaría ‘al pendiente’ de su hijo, nunca se acercó al momento, hasta hace poco, que se supo que Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. se reencontraron. “Pero yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones”, porque le dio ‘el mejor regalo de todos’, “nunca me molestó, se alejó pero no me echó a perder la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, entonces yo siempre le voy a desear lo mejor a pesar de cómo se haya portado al momento, él sabrá sus razones”.