Erika Buenfil, la reina de Tiktok llega a la portada de Vanidades

Si hay una palabra que define a Erika Buenfil es: resiliencia. La ahora llamada ‘reina del Tiktok’ ha logrado lo que pocos: reinventarse a tal grado que ahora tiene a dos generaciones rendidas a sus pies: los baby boomers, que crecieron con ella mientras la veían protagonizar telenovelas como Amor en silencio y Marisol, así como los milennials que adoran verla en su canal de Tiktok.

Más que hacerle una entrevista, Vanidades charló con Erika Buenfil en una plática íntima entre amigas. Allí nos platicó cómo ha sido para ella el tener que sacar adelante a su hijo Nicolás ella sola, así como su receta para aceptar el paso del tiempo, luciendo fabulosa y viviendo cómoda y feliz en su propia piel:

“Tengo la edad que tengo, no me puedo poner el bikini de hace 20 años, de esos usé muchos, ahora me pongo el traje de baño que me queda, y soy muy feliz. No me traumo.”

Sobre ser portada en Vanidades

Por otro lado, nos cuenta lo que significa para ella ser portada de la revista Vanidades, un icono editorial femenino y mexicano que lleva más de 60 años en circulación:

“Salir en Vanidades es un sueño hecho realidad. Cuando yo era pequeña, mi mamá era suscriptora. Yo leía la revista y me encantaban las novelas de Corín Tellado y soñaba con salir en la revista. Mi mamá me dijo ‘un día tú vas a salir en una’. Ella ya no está para verlo, pero mi sueño se hizo realidad”.

Foto: Israel Hernández Pérez

De estrella de telenovela a reina de Tiktok

Uno de los temas que no podíamos dejar de tocar es su ingreso triunfal al mundo de Tiktok. Actualmente cuenta con 15 millones y medio de fans y contando. Erika nos aseguró que no es algo que veía venir o que pensó mucho antes de hacerlo, pero que sucedió después de tener una plática angustiante con su hijo Nicolás:

“Nicolás es mi mayor motivación y tenemos una gran comunicación. El día que me senté y le dije, ¿qué vamos a hacer?, se nos van a acabar los ahorros, me respondió, ‘mamá, haz tu canal de YouTube, tú cocinas muy bien’. Yo no sabía nada de eso, pero me encanta cocinar. Empecé haciendo huevos con frijoles. Hacía un video a la semana.

Foto: Israel Hernández Pérez

Posteriormente fuimos a una alfombra roja y se me vino la prensa encima, ‘¿y ahora qué hice?’, pensé. Querían que hablara de mis videos, y mi sorpresa fue que una gelatina de limón había tenido un millón de vistas en YouTube.”.

El resto es historia…Los suscriptores no paraban de subir, y las marcas comenzaron a llamar, todas interesadas en hacer tratos con la actriz o ver la forma de sumarse a este nuevo proyecto digital que la hizo reinventarse por completo.

El "secreto" de su éxito: la autenticidad y la perseverancia

¿Cuál es ‘el ingrediente secreto’ del éxito de la Buenfil como creadora de contenido digital? Porque es cierto que muchos lo han intentado, pero pocos han llegado a los niveles de audiencia que tiene Erika.

“Magda Rodríguez, QEPD, me invitó a su programa, para hablar de la locura que estaba pasando en tiktok y ella fue la que me puso el mote “la reina del tiktok”. ¡Cuándo me iba a imaginar yo que iba a resurgir de esta manera mi carrera! (Pero) Por supuesto, sigo siendo actriz.”, comenta.

Al juzgar por sus respuesta, pareciera que ni siquiera la misma Erika entiende bien a qué se debió el exitazo de su ingreso a las redes sociales, pero lo cierto es que ella no ha dejado de luchar por salir adelante con su hijo, razón por la cual la hemos visto en televisión, teatro, conducción y ahora en redes sociales.

En otras palabras: la perseverancia ha sido la clave, el éxito de la actriz no ha sido por suerte ni por generación espontánea. Erika Buenfil ha sabido ser lo suficientemente camaleónica y perseverante para lograr y merecer todo el éxito del que disfruta actualmente.

