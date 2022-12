Erika Buenfil rescata un abrigo 'a la Kate Middleton' y se vuelve la prenda predilecta para mujeres maduras

¿Estás teniendo dificultades en encontrar el outfit perfecto para el invierno? Tal parece que Erika Buenfil encontró inspiración en el outfit de la princesa de Gales e impresionó a sus seguidores con un sencillo pero ganador look total black.

Erika Buenfil con el estilo de Kate Middleton para vestir en invierno

Erika Buenfil es uno de los talentos que más activa está en redes sociales —y claro, no podíamos esperar menos de la ‘reina del TikTok’—. A sus 59 años cumplidos este año, la actriz de Amores verdaderos sigue derrochando estilo a su propia manera. Pero no podemos quitar la mirada de encima de esta abrigo que hasta resulta familiar, pues es un modelo que ha usado Kate Middleton.

En esta ocasión, Erika se limitó a dar más detalles en la fotografía, pero se aprecia el look total black de pies a cabeza con un abrigo negro largo, las botas largas y un bolso de mano negro. En Kate Middleton vimos un look similar en 2012: abrigo y botas negras con medias para llevar un estilo invernal muy casual pero chic.

getty

Aún así estamos a las expectativas de ver el look final para Navidad 2022 que elegirá Erika Buenfil, quien reveló a TVyNovelas que ha estado tan ocupada con su retorno a las telenovelas que no ha podido cocinar: “estamos en plenas grabaciones, de hecho no he podido preparar las cenas de Navidad ni de Año Nuevo porque estoy en llamado casi a diario. De hecho, el único día de descanso esta semana lo estoy ocupando para preparar la fiesta que la pasaremos en familia".