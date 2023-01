Ernestina Sodi, la hermana de Thalía que se coronó como Miss Ciudad de México y fue víctima de secuestro

La ex suegra de Diego Luna ha tenido una vida de diferentes matices. Ernestina Sodi, hermana de Thalía, es la tercera de las hijas del segundo matrimonio de Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi. Aunque su nombre a sido reconocido por distintos acontecimientos, Ernestina aún se mantiene en un velo de privacidad y sutileza a sus más de seis décadas de vida.

¿Cuántos años tiene Ernestina Sodi?

La hermana mayor de Thalía tiene 62 años, nació en julio de 1960 en la Ciudad de México.

Ernestina Sodi participó en Señorita México 1977

A sus jóvenes 17 años, Ernestina se había coronado como Señorita Distrito Federal —cuando antes se le decía así, y años después cambió a Ciudad de México—. Con esta victoria pudo participar en el certamen nacional Señorita México 1977, el cual lo ganó la baja californiana Felicia Mercad (quien después representó a México en Miss Universo 1977 en República Dominicana).

¿Cómo fue el secuestro de Ernestina Sodi?

Uno de los sucesos más trágicos en la vida de Ernestina fue el secuestro de ella y su media hermana Laura Zapata en 2002. Han pasado 20 años desde este suceso, en el que las jóvenes estaban en un restaurante cerca del teatro y sujetos armados las subieron a un coche. Zapata afirmó en el programa de Yordi Rosado que, “el secuestro fue como un rayo que cayó de encima y me partió en millones y millones de pedazos que me costó seis años recoger”.

Laura comentó en dicha entrevista que los secuestradores pidieron un pago por las jovencitas, “esto es un secuestro, no es nada personal, queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos cinco millones de dólares”. Las hermanas fueron liberadas, pero este evento endureció la relación entre las medias hermanas.

¿Qué ha sido de Ernestina Sodi?

Ernestina es una intelectual del arte y las letras, es licenciada en Historia del Arte por el Instituto de Cultura Superior, profesora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y fue candidata al Doctorado en Letras Modernas por la misma universidad.

La ex modelo se casó —y después se divorció— con Fernando González Parra y tuvieron dos hijas, Camila y Marina Sodi. Una de las últimas apariciones de Ernestina fue este verano y de vacaciones con su hija y exesposa de Diego Luna, Camila Sodi. Pero antes de eso, en 2020 salió la lamentable noticia de que Ernestina Sodi había atropellado en estado de ebriedad a un repartidor de comida que salió ileso; Infobae contactó a Laura Zapata y la actriz les contestó, “no entiendo por qué me buscan a mí, hace mucho tiempo yo no tengo nada que ver con esas personas, si hizo algo tiene que hacerse responsable”.