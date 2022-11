"Es un honor ser tu mamá y papá": Violeta Isfel habla de la maternidad en soltería desde que tenía 19 años

Violeta Isfel tiene actualmente 37 años, pero fue a los 19 que decidió darle la bienvenida a su único hijo, Omar Isfel, quien es toda una bendición para la actriz.

¿Cuántos hijos tiene Violeta Isfel?

La actriz de Atrévete a Soñar es madre de Omar Isfel, su único hijo, quien nació en diciembre del 2003 y próximamente cumplirá 19 años.

¿Quién es la ex pareja de Violeta Isfel?

Rommel Ramírez es la ex pareja de Violeta Isfel, a quien conoció en una fiesta y es seis años mayor que ella.

La actriz decidió irse de su casa para mudarse con la familia de Rommel, pero las cosas no salieron como tenía pensado.

Isfel reveló a Venga La Alegría que ella deseaba ser mamá con toda su alma, y consiguió embarazarse muy jovencita. Pero su pareja no fue de gran ayuda en esos años.

Aseguró que cuando se mudó con sus suegros y cuñados, la trataron como empleada doméstica, y ella “tenía que esconder la comida de mi hijo, porque se la acababan”.

El detonante para terminar su relación con Rommel fue cuando intentó golpearla. Estaban discutiendo porque él quería darle algo al pequeño Omar, y ella lo impidió a pesar de que Ramírez alzó el puño.

Incluso reveló que Rommel intentó llevarse al bebé, pero no lo consiguió. Cuando Omar tenía 10 años, Violeta demandó la patria protestad y apenas en 2019 falló a su favor, “se hizo justicia”.

En entrevista con People en Español, Isfel confesó, “lo que más me aterraba [de ser madre soltera] era quedarme solita con él y que no pudiera trabajar o encontrar trabajo”.

“Gracias a mis papás que obviamente me apoyaron muchísimo y a ponerme las pilas en el trabajo de pronto todo comenzó a cobrar una forma maravillosa”.

¿Cómo se llama el hijo de Violeta Isfel?

El hijo de Violeta tenía tan solo 6 años cuando ella entró a Atrévete a Soñar, pero la actriz se dedicó a sacar adelante a su retoño, Omar Isfel.

La propia actriz reveló que su hijo no quiere portar el apellido paterno. “El Omar sí le gusta, pero su apellido y nombre que le dio su papá desde muy chiquito no le gusta […]. Quiere pasar por un proceso donde pueda quitarse ese apellido que no le interesa, y después poder tramitar absolutamente todo”.

En redes sociales, tanto Violeta como Omar muestran el cariño que se tienen como madre e hijo. Han sido diversas ocasiones que escriben mensajes con palabras especiales para declarar lo unidos que son.

"Te amo con todo mi corazón, no me quedan palabras para agradecerte por todo lo que has hecho por mi, me siento bendecido por tener una ejemplo a seguir como tú, gracias por cada regalo, gracias por cada aprendizaje y sobre todo gracias por ser TÚ", Omar Isfel a su mamá.

Mientras que la actriz afirma, “de los honores más grandes de mi vida, poder ser tu mamá y papá”.