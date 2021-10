«Espérame en el cielo, corazón».- Anel a José José

Este miércoles 9 de octubre, finalmente, parte de las cenizas de José José llegaron a México para rendirle una serie de homenajes, así como darle sepultura en su tierra natal.

El primer homenaje del día se realizó en el Palacio de Bellas Artes, en donde los restos del cantante estuvieron acompañados, en una de las guardias, de sus hijos José Joel y Marysol, así como de Anel Noreña, segunda esposa de José José y madre de ambos.

(Foto: AFP)

(Foto: AFP)

Desde el fallecimiento del Príncipe de la Canción, el pasado 28 de septiembre, Anel no le había dedicado un mensaje directo a su exesposo. Sin embargo, hoy fue el día en que dejó sus sentimientos a flor de piel para dedicarle unas palabras llenas de amor:

“Hoy te digo mi príncipe, mi Pepe :

Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado.Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor. Descansa en paz mi amor… Pido un aplauso para el amor ♥️ … hasta siempre”.

El agradecimiento de la familia

Fue este mismo miércoles cuando las cenizas de José José llegaron a México provenientes de la Ciudad de Miami, en donde falleció el artista y en donde se le rindió un primer homenaje.

Al llegar los restos del Príncipe de la Canción, sus hijos José Joel y Marysol, acompañados de su madre Anel, ofrecieron unas palabras para los presentes y los mexicanos:

“Quisiéramos agradecer al señor presidente, a la jefa de gobierno, a la Secretaría de Defensa Personal, al secretario de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Cultura y al cónsul de México en Miami por lo que se logró. (…) Porque logramos el cometido nuestro príncipe José José ya está en México”, dijo José Joel.

“Yo sólo les puedo decir que hemos traído de regreso el corazón a esta su patria, muchísimas gracias por todo, gracias por todo su apoyo y celebremos un gran día para alguien que fue muy grande y que bien se lo merece”, añadió Marysol.

Luego de los homenajes previstos, los restos de la estrella mexicana serán depositados en el Panteón Francés junto a los de su madre.

(Foto: AFP)

Por: Redacción Vanidades / Foto: AFP