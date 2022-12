Esta es la esposa 23 años menor de Bruce Willis que lo cuida ante la afasia y demuestra que el matrimonio sano lucha contra enfermedades

Apenas en marzo 2022 se dio a conocer que Bruce Willis se retiró de la actuación por padecer afasia. El veterano actor está batallando con un trastorno del lenguaje que de cierta forma ha afectado su estilo de vida, incluyendo la profesional. Pero en cuestiones personales, Willis trata de disfrutar al máximo de su familia y de su faceta como papá y esposo, incluyendo a su joven esposa Emma Hemming.

¿Quién es la nueva esposa de Bruce Willis?

Después de estar casado con Demi Moore —y de tener tres hijas con ella—, Bruce estuvo casado por 10 meses con la actriz Bruce Burns, pero disolvieron el matrimonio en 2004. Finalmente dio el sí acepto con la modelo británica y americana Emma Hemming.

¿Cuántos años tiene Emma, la esposa de Bruce Willis?

Emma tiene 44 años (18 de junio de 1978), lo que significa que hay una diferencia de edad con Bruce Willis de 23 años —el actor tiene 67. La joven esposa del actor de Die Hard estuvo bajo contrato con agencias de modelaje británicas y participó en numerosas pasarelas en su juventud.

Así es la vida de familia de Bruce Willis con su segunda esposa

Emma y Bruce tienen dos hijas: Mabel Ray (2012) y Evelyn Penn (2014) —la segunda hija de Bruce nació cuando él tenía casi 60 años. A pesar de la diferencia de edad, el actor de Moonlighting confesó a Closer Weekly, “no quiero jamás estar lejos de Emma, nunca, es la relación más particular que he tenido en mi vida”.

“Tienes que mantener las risas, porque si te detienes, habrá problemas”, contó la modelo al mismo medio, aunque últimamente ha visto más por su salud mental: “a veces pongo las necesidades de mi familia sobre las mías, lo cual en realidad no me hace un héroe. La cantidad de cuidado para todos en la casa bajo mi lupa ha perjudicado mi salud mental y mi salud general, y esto no le ha servido a mi familia”, confesó Emma a The Bump en 2022.

Pero desde que se detectó que Bruce Willis padece afasia, las cosas han cambiado un poco en la familia. Tanto Emma como las otras hijas de Bruce compartieron en redes sociales que el legendario actor se retiraría del cine por estas cuestiones de salud.

“Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia queremos compartir que nuestro amado Bruce Willis ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Brice se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, escribieron

Ante esta noticia, todos los fans del actor mandaron sus mejores deseos y las mejores vibras para el futuro de esta destacada figura de 67 años. Lo cierto es que Bruce Willis aún disfruta de su familia y de su lado paternal y como pareja; la joven modelo comparte ocasionalmente videos con su marido y sus hijas, ya sea en vacaciones de verano o decorando el árbol de Navidad.

Este mismo año, a raíz de la afasia de Bruce Willis, Emma compartió un video explicando cómo han sido las cosas a nivel personal: “este fue el verano del autodescubrimiento —encontrar nuevos hobbies, salir de mi zona de confort, estar activa. Mi dolor me paraliza, pero estoy aprendiendo a vivir con él. Como mi hijastra Scout Rue Willis me dijo, ‘el dolor es la forma de dolor más profunda y pura’. Espero que encuentren esto un poco reconfortante”.