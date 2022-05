Esta es la historia de los hijos adoptivos de Sandra Bullock

Quizá una de las parejas de celebridades con hijos adoptivos más famosa sean Angelina Jolie y Brad Pitt. Pero además de este dúo que actualmente ya está divorciado, está el muy hablado caso de adopción de Sandra Bullock, quien adoptó a un niño y a una niña, Louis y Laila Bullock.

Quiénes son los hijos adoptivos de Sandra Bullock, Louis y Laila

Sandra Bullock se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, lo poco que se conoce de su estilo de vida ha dejado en claro que es una mujer con determinación e ideas claras.

Por eso al momento en que decidió adoptar a dos niños afroamericanos estuvo convencida de que les explicaría las crueldades y bondades de la vida. Tampoco los ha "escondido" del panorama mediático —salen con ella en varios videos—, pero mantiene un buen balance entre lo público y lo privado respecto a su familia.

“Espero que al contar mi historia la gente sepa que las oportunidades no se acaban como lo creí en algún momento. Hay cientos de niños listos para ser el tuyo. Eres padre en el minuto en que aceptas el amor de ese pequeño y es sorprendente cómo podríamos estarle robando la felicidad a alguien al decirles que hay una caja o un modelo del que no se pueden salir. ¡No hay cajas!”, dijo en entrevista con la famosa presentadora de televisión y periodista estadounidense Hoda Kotb, quien, a su vez, se sintió inspirada por Sandra y adoptó a su primer hijo a los 52 años.

Por eso esto es lo que se conoce de los dos hijos que adoptó Sandra Bullock, Louis Bardo Bullock (12, adoptado en 2010) y Laila Bullock (10, adoptada en 2015).

Quién es Louis Bardo Bullock, hijo adoptivo de Sandra Bullock

En enero 2010, Bullock y su entonces esposo Jesse James anunciaron planes de adoptar a un niño originario de Nuevo Orleans, Louisiana. Entonces ocurrió el polémico divorcio y Sandra continuó con el proceso de adopción como madre soltera.

Getty Images

La ahora ex pareja había iniciado un proceso de adopción años antes y querían mantenerlo en secreto hasta después de los premios Oscar 2010, pero debido a que la historia se filtró antes de concluir el trámite, Sandra pudo llevar a su pequeño Louis a casa sin incluir el apellido de Jesse. “Louis es perfecto, no puedo describirlo de otra manera”, fueron las palabras con las que Bullock presentó a su bebé en People.

Desde que Louis llegó a su vida, Sandra ha promovido la adopción, y ha confesado que siempre había querido ser madre, pero que su oportunidad biológica simplemente no llegó. En 2005, a los 41 años, pensó que, quizá, su momento había pasado, entonces llegó el huracán Katrina, y eso le hizo comprender que ahí había un niño que la necesitaba. Tras un trámite que duró cuatro años, Louis por fin llegó a su vida.

Quién es Laila Bullock, hija adoptiva de Sandra Bullock

Laila, originaria e Louisiana, llegó a la vida de Sandra en 2015. De las pocas veces que se le ha visto a Laila es en una aparición en un video del 2020 donde la actriz participó en el programa Red Table Talk.

Sandra recalcó que su hija es "todo una superheroína, la que salvaría a su mundo". Y que está lista para acompañar a las enfermeras —eran tiempos de pandemia— "¡en algunos años!".

Además una fuente cerca a Bullock reveló a Closer que sus dos hijos adoptivos solo la conocen como "la mamá, no como una famosa actriz". "Louis y Laila son dos de los niños más respetuosos y bien portados que conozco. No son nada malcriados, lo cual se esperaría de un niño de Hollywood, y es por eso que Sandra no es más que una madre para ellos".